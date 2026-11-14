Sucho nás neohrozí, říká šéf skiresortu na Dolní Moravě. Sázejí na zásoby vody

Radek Latislav
  9:02aktualizováno  9:02
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Za přípravu sjezdovek v Horském resortu Dolní Morava odpovídá...

Za přípravu sjezdovek v Horském resortu Dolní Morava odpovídá provozně-technický ředitel Martin Gál. | foto: koláž iDNES David Votruba

Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných...
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných...
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných...
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných...
27 fotografií
Blížící se začátek zimy dává tušit, že přípravy na lyžařskou sezonu jsou v plném proudu. Vlekaři na Dolní Moravě chtějí sněžná děla rozjet už o tomto víkendu. Podle provozně-technického ředitele největšího resortu v Pardubickém kraji nehrozí, že by kvůli suchému létu a nedostatku srážek bylo přes 10 kilometrů sjezdovek bez sněhu.

„Pro přípravu sjezdovek je zásadní mít k dispozici vodu a dokázat co nejlépe využít období vhodných minusových teplot, která dnes mohou být krátká. Díky akumulačním nádržím si část vody uchováváme pro chvíle, kdy můžeme spustit zasněžování. Letos v obou nádržích poprvé nasadíme systém OLOID, který cirkulací pomáhá vodu ochlazovat, a tím nám umožní výrobu technického sněhu dříve, než tomu bylo v uplynulých zimách,“ říká Martin Gál.

Kdy byste rádi spustili sněžná děla?
Zasněžovací systém máme odladěný a připravený, závěrečný test plánujeme na tento víkend. Předpověď slibuje teploty pod bodem mrazu, a pokud se potvrdí vhodné podmínky, chceme také poprvé spustit technické zasněžování a začít vyrábět sníh. Ideální je několik mrazivých nocí za sebou a předpověď bez výrazného oteplení.

Na co všechno se ještě připravujete?
Listopad je u nás tradičně servisním měsícem. Lanovky od Velikonoc jezdí prakticky denně, proto nyní procházejí údržbou a přípravou na zimu. Aktuálně jsou v provozu pouze o víkendech, v pracovních dnech probíhá údržba a příprava na zimní sezonu. Současně připravujeme i lyžařské vleky, aby bylo vše v prosinci nachystané na zahájení provozu. Rolby už jsou po servisu, zbývá nasadit pásy a mohou vyrazit na sníh.

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Kdy byste chtěli rozjet vleky?
Rádi bychom zahájili lyžování zhruba v polovině prosince, pokud nám to počasí a sněhové podmínky dovolí. Naším cílem je otevřít sjezdovky co nejdříve s kvalitně připraveným sněhovým základem. V minulé sezoně se na Dolní Moravě lyžovalo celkem 115 dní, oproti 102 dnům o zimu dříve a letos máme ještě lepší technologii. Doba mezi spuštěním provozu a prvními dny zasněžování se tedy ještě zkrátí.

Letošní rok byl velice chudý na srážky. Pokud nenapadne dost přírodního sněhu, budete mít dost vody na výrobu technického sněhu?
Naší výhodou jsou dvě retenční nádrže, které plníme průběžně už od jarního tání. Vodu si tak na zimu uchováváme. Voda do retenčních nádrží přitéká z hor a přilehlých potoků, sbírá se v průběhu roku od začátku tání. Letos jsme pracovali na rekonstrukci obou jezer, takže jsme je začali plnit o něco později. Při technickém zasněžování čerpáme z těchto zásob přibližně čtyřikrát více vody než přímo z řeky Moravy. Letošní suché léto a podzim nás proto ve využívání vody z nádrží neomezí. Částečně můžeme být limitováni při přímých odběrech z řeky Moravy, díky nádržím ale nejsme závislí pouze na aktuální dostupnosti vody v řece.

Za přípravu sjezdovek v Horském resortu Dolní Morava odpovídá provozně-technický ředitel Martin Gál.
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných sjezdovek různých obtížností, které lákají začátečníky i zkušené lyžaře.
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných sjezdovek různých obtížností, které lákají začátečníky i zkušené lyžaře.
Horský resort na Dolní Moravě nabízí více než deset kilometrů upravovaných sjezdovek různých obtížností, které lákají začátečníky i zkušené lyžaře.
27 fotografií

Připravujete se i jinak na zkracující se období vhodná na zasněžování?
Ano, je to součástí dlouhodobé přípravy resortu na proměnlivé zimní podmínky. Nový systém OLOID zajišťuje cirkulaci vody a pomáhá ji ochlazovat. Díky chladnější vodě chceme lépe využít podmínky pro výrobu technického sněhu. Přestože samotný objem vody technologie nesníží, zasněžování nadále závisí i na vhodné kombinaci teploty vody, teploty a vlhkosti vzduchu. Více budeme schopní říct po zimní sezoně.

Na co se mohou lyžaři v nové sezoně těšit?
Vedle modernizace zasněžování přinášíme výhodnější online nákup lekcí lyžařské školy. Návštěvníci je pořídí o deset procent levněji a součástí výukového balíčku je už i skipas. Velkou výhodou letošní zimy bude také první celá lyžařská sezona s wellness centrem MELORI aqua & spa. Po dni na sjezdovce tak mohou rodiny zamířit do bazénů, děti si užijí tobogány nebo dětský spray park, dospělí zase sauny či masáže.

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Budete pro nadcházející sezonu měnit ceny skipasů? Lze získat skipasy za výhodnější cenu v předprodeji?
Nejnižší ceny jednodenních skipasů v online předprodeji zůstávají na úrovni minulé zimy, tedy od 690 korun pro dospělé a od 485 korun pro děti. Děti do šesti let nadále lyžují zdarma a dětské jízdné, což není běžné, platí až do věku 15 let. Fungujeme ve flexibilním cenovém systému, takže konkrétní cenu pro vybraný den návštěvníci vždy uvidí v e-shopu.

Nejvýhodnější je proto nakupovat online a s předstihem. V první vlně předprodeje do 15. listopadu jsme nabídli celosezonní skipas za 8 830 korun pro dospělého a za 7 240 korun pro dítě do 15 let. U celosezonních skipasů jsme přistoupili k osmiprocentnímu navýšení ceny, k úpravě došlo po několika letech, kdy jsme ani u sezonních skipasů ceny nenavyšovali.

Jaké největší akce přes zimu chystáte?
Sportovní program nabídne například Velkou cenu Dolní Moravy v alpském lyžování 19. a 20. prosince. V lednu přivítáme Český pohár ve snowboardingu a Český pohár ve snowboardcrossu, který se k nám vrátí také na konci února. Na 5. března je naplánovaný skialpinistický závod Dolní Morava Vertical. Program během zimy doplní testování lyží, carvingové workshopy, Mamutíkovy lyžařské závody pro děti nebo večerní výšlapy na skialpech a sněžnicích.

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