Skladovací hala u Opatovic je před dokončením, spor o ni dodnes není u konce

David Půlpán
  9:42aktualizováno  9:42
Hala, kde bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz, stojí v těsné blízkosti dálniční křižovatky v Opatovicích nad Labem. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že to na zastavení připraveného projektu nestačilo.

Po betonových schodech návštěvník vystoupá do galerie připomínající lóži v obří aréně. Pod ní se v přítmí rozprostírá více než dvě stě metrů dlouhý prostor. Les betonových sloupů drží strop haly, která vzniká u dálniční křižovatky mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou.

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026)
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že to na zastavení připraveného projektu nestačilo. (20. března 2026)
„Ale tohle není žádná obří hala,“ říká jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Jan Jirotka. „Spíš hala okresního formátu. Má jen necelých 25 tisíc metrů čtverečních.“

Projekt za zhruba 1,5 miliardy korun vyvolal jeden z nejvyhrocenějších sporů v regionu. Místní hovořili o ošklivé krabici, kterou zde nechtějí. Proti byla obec Čeperka. Výstavbu odmítli lidé v Opatovicích v referendu. Teď se však boj blíží do finále. Hala už stojí. Na začátku příštího roku se sem nastěhuje firma Rohlik.cz.

Zvenku se zdá, že je už hotovo a stačilo by jen štěrk nahradit asfaltem, po němž by kamiony zajely k desítkám vrat po obvodu.

Uvnitř je ovšem prostor prázdný, a tak trochu evokuje slavnou podzemní cisternu v Istanbulu. Jen zde v šeru nenesou strop antické sloupy, ale sloupy z betonu vysoké čtrnáct metrů pravidelně rozmístěné do obdélníků 24 krát 12 metrů.

Sklad bude chránit automatické hasicí zařízení

V místě budoucího hlavního skladu ve směru na Čeperku proniká jarní slunce protipožárními světlíky ve střeše. Investora stály dvacet až třicet milionů korun. Jirotka ukazuje rukou na další opatření proti požáru. Na červené rozvody sprinklerového systému pod střechou. Automatické hasicí zařízení bude chránit sklady.

„Nefunguje tak, jak to lidé znají z filmů, kde se voda spustí všude jen kvůli kouři a hrdina uniká. Sprinklerové hlavice se musí zahřát na vysokou teplotu, až pak se voda spustí pod velmi silným tlakem, a to jenom lokálně, nikoliv všude,“ řekl Jirotka.

Pod mrazákem se bude topit

Na druhé straně haly dělníci budují podlahové vytápění. Na ploše, kde bude stát obří mrazák. „Uvnitř bude minus 20 stupňů a ten chlad se šíří z mrazáku dál. Potřebujeme, aby nepromrzlo to podloží, a izolace nestačí,“ uvedl Jirotka.

Vyhřívání na osm stupňů zabrání změnám podloží. „Aby se nestalo to, co kdysi na litvínovském hokejovém stadionu, kde před rekonstrukcí byly branky v úplně jiné úrovni,“ řekl Jirotka.

Třetinu plochy zabere hlavní sklad, druhou mrazák, chladicí zařízení, pekárna a lékárna. Uprostřed bude sklad s užšími regály.

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Právě kvůli podobným projektům přitom v posledních letech sílí odpor obcí, které se obávají dopravy a proměny krajiny.

Hala vzniká na místě, kde podle územního plánu být může, zhruba čtyři sta padesát metrů od nejbližších rodinných domů v Čeperce. Firma si koupila pozemky, ale v lednu 2023 lidé v Opatovicích v referendu řekli, že zde halu nechtějí. Výsledek nic nezměnil. Obec by musela pozemky vykoupit za více než sto milionů. Proti vzniku haly je obec Čeperka. Bojí se dopravního zatížení.

Podle investora budou nákladní auta jezdit po nové cestě od Opatovic, ne přes obec. Čeperce vadí, že i když má halu takřka na dvorku, daň z nemovitostí budou inkasovat sousední Opatovice, které od haly dělí vysoký dálniční val. Ve všech sporech se však úřady i soudy přiklonily na stranu investora. Poslední šancí obce Čeperka je kasační stížnost.

Kamiony v obci, zlobí se Čeperka

Mezitím pokračují spory i v průběhu stavby, obec si stěžuje, že firma dopravu na stavbu záměrně vede přes Čeperku, investor připouští, že pár kamionů nedopatřením přes vesnici projelo, ale byla to podle něj chyba řidičů a nikoliv záměr.

Stavební část bude podle Jirotky hotová v červnu, do konce roku se budou montovat technologie, firma Rohlik.cz by zde mohla začít fungovat v prvním čtvrtletí. S ní se developer dohodl až ve chvíli, kdy překonal hlavní překážky.

„Neuměli jsme lidem dopředu říct, kdo zde bude. Když nevíte, zda dostanete povolení v šestém nebo desátém roce, tak to ani nejde. Zákazník potřebuje vědět, kdy se může nastěhovat,“ uvedl Jirotka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu.

Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Největší cyklistický festival u nás Prague...

21. března 2026  11:31

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:59

Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní

Ve stanici metra Českomoravská spadl člověk do kolejiště. (26.8.2021)

Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne slavnostně do provozu. Úpravy za přibližně jednu miliardu korun jsou na kdysi zanedbané stanici...

21. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Lidé v Pečicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrné elektrárny

ilustrační snímek

Lidé v Pečicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu a provozování větrné elektrárny na území obce. Proti záměru se vyslovilo 153 z 211...

21. března 2026  7:53,  aktualizováno  10:21

Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě

Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...

21. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje grafiky slavného španělského...

Poprvé se tento týden Galerie výtvarného umění v Ostravě pochlubila grafikami jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století Pabla Picassa, které loni získala do své sbírky. Jedná se o grafické listy...

21. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce," shodují se

Ilustrační snímek

Dlouholetí političtí matadoři vedou řadu měst a obcí v Karlovarském kraji. Někteří už od devadesátých let minulého století. A mnozí chtějí v práci pro obec pokračovat. Jak budou úspěšní, se ukáže na...

21. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

21. března 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Cennou barokní kašnu čeká v Olomouci obnova za tři miliony, prosakuje z ní voda

Merkurovu kašnu v Olomouci čeká velký zásah restaurátorů i vylepšení...

Umělecky nejkvalitnější olomouckou barokní kašnu z první poloviny 18. století letos obyvatelé a návštěvníci Olomouce neuvidí v provozu až do srpna. Čeká ji totiž velký zásah restaurátorů i vylepšení...

21. března 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

