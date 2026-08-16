Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko, kapacita se zvýší o 67.300 metrů krychlových téměř na 200.000 metrů krychlových. Dalším krokem bude změna integrovaného povolení a úprava projektu rekultivace skládky, řekl ČTK starosta Jan Neudert (KDU-ČSL), který je zároveň jednatelem Technických služeb města Bystré.
"Skládka zůstane v současném prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Kapacita vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese," uvedl Neudert. Vrcholová část skládky se tak v budoucnu zvýší asi o tři až čtyři metry.
Kvůli ubývající kapacitě skládky technické služby vloni omezily příjem odpadů od firemních zákazníků, ukládaly jen komunální odpad od obyvatel. Na skládku se ukládají odpady kategorie ostatní, které nejsou nebezpečné, například směsný komunální odpad, papír, sklo, plasty, kovy, textil, nábytek, koberce, matrace, větve či stavební suť. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
Technické služby plánují zvýšení kapacity o 67.300 metrů krychlových. Podle Neuderta je možné, že na skládku se bude přijímat malé množství určitých odpadů i po roce 2030, záležet bude na platné legislativě. Po ukončení provozu se zhruba dvouhektarová plocha bude rekultivovat. Město Bystré má ze skládky příjmy, které se ale každý rok se snižováním přijímaných odpadů snižují. Letos nedosáhnou ani milionu korun, což je polovina až třetina dřívějších výnosů z poplatků.
Minulý rok získala povolení k rozšíření skládka komunálního odpadu u Nasavrk na Chrudimsku. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, která ji provozuje, o něj usilovala od roku 2022. Rozšíření se uskuteční ve dvou navazujících částech. Firma nejprve skládku přetvaruje, což umožní zvýšení objemu z původních 1,050.730 na 1,374.000 metrů krychlových. Záměr počítá s navýšením objemu skládky o dalších 411.000 metrů krychlových včetně zeminy pro technickou a biologickou rekultivaci skládky.