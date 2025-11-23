Ti měli být od září 2026 umístěni ve dvou třídách v přírodovědeckém a pedagogickém lyceu.
Radní soudí, že maturitních oborů je v kraji už dost, nepovolují tedy vznik nových, pokud se nějaká jiná škola dobrovolně svých kapacit nevzdá.

Radní Pardubického kraje odmítli žádost Mateřské školy a Základní školy Na rovině v Chrudimi o zápis nové střední školy se sídlem v Chrudimi s kapacitou 44 žáků.
Výsledek říjnového referenda v Poličce, při němž lidé souhlasili se zavedením zákazu hazardních her na celém území města, platí.
Náklady na chystanou modernizaci krajské silnice II/360 v úseku Lanšperk – Dolní Dobrouč na Orlickoústecku odhaduje Pardubický kraj téměř na čtvrt miliardy korun.
