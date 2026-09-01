První školní den má pro některé studenty jasný cíl ještě dřív, než vůbec zazvoní. Na rozdíl od nevinných prvňáčků, kteří s nadšením vyhledávají místa co nejblíže tabuli a paní učitelce, starší žáci mají poněkud odlišné preference. Bezkonkurenčně nejvyhledávanějšími místy jsou právě ta v zadních lavicích, ideálně v uličce u okna. A kdo chce vybírat jako první, musí si přivstat.
Viktor ze čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy stavební v Pardubicích vstával v pět hodin ráno a ke škole dorazil krátce před půl šestou. Zdaleka ale nebyl první. Někteří spolužáci čekali před školou dokonce od čtyř ráno. Když se pak v šest hodin otevřely dveře, čekalo před nimi zhruba čtyřicet studentů.
„Hned jsme se všichni vrhli dovnitř. Skoro každý měl v plánu obsadit zadní lavice, ale byl jsem první. Dělám to tak každý rok, ale letos se zadařilo nejvíc. Lavice vzadu u okna je prostě nejlepší a kromě soukromí má spoustu dalších výhod, ale ty raději zmiňovat nebudu,“ řekl redakci iDNES.cz osmnáctiletý student architektury Viktor J.
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Nejinak tomu bylo i před dalšími školami v Pardubicích. Například studenti pardubického Gymnázia se po otevření školy strkali a skřípali ve dveřích.
„Dnes jsem skoro nespala, abych mohla být před školou už po čtvrté hodině ráno. Když jsem přicházela, stálo tam tak šest lidí, pak ale postupně přicházeli další a další. Mám špatný odhad, ale mohlo nás tam být tak kolem stovky,“ řekla sedmnáctiletá studentka Markéta, která své vytoužené místo vzadu u okna nakonec úspěšně vybojovala.
Avšak za cenu toho, že v noci naspala maximálně tři hodiny. „Jednou za rok se to dá vydržet, rozhodně nelituju. Minulý rok se mi ulovit své místo nepodařilo, o to větší mám dnes radost. Někteří spolužáci pak koukají špatně, ale prostě kdo dřív přijde, ten dřív sedí,“ dodala Markéta s úsměvem.