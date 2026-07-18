Školy v Pardubickém kraji čeká úbytek dětí, města volí různé strategie

S poklesem porodnosti a očekávaným úbytkem dětí v mateřských a základních školách se větší města v Pardubickém kraji chtějí vyrovnávat různě. Zatímco některá dál investují do výstavby nových školních budov, jiná nové investice neplánují a soustředí se na modernizaci škol a školek, vyplývá to z ankety ČTK.
Školství v kraji čeká postupný úbytek dětí. Základní školy v kraji aktuálně dosáhly vrcholu s více než 50.000 žáky, zatímco v mateřských školách je patrný klesající trend. Po dřívějším maximu, které přesahovalo 19.000 dětí, klesl aktuální počet zapsaných předškoláků na 17.500.
Počet předškolních dětí bude podle krajské analýzy dál klesat a kolem roku 2040 by se měl dostat na 14.000. Následně by měl zhruba deset let růst přibližně na 15.000 předškoláků. Poté se podle prognózy trend opět obrátí a dětí se bude rodit méně.
Pardubice jsou podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého (Žijeme Pardubice) specifické a poklesu počtu dětí se neobávají. Developeři i město připravují velkou bytovou výstavbu, protože je po bytech poptávka. Vývoj počtu dětí ovlivňuje nejen porodnost, ale také stěhování mladých rodin a příchod obyvatel ze zahraničí do Pardubic.
"Naše město je i z pohledu pracovních příležitostí atraktivním místem k životu. Průběžně vyhodnocujeme demografický vývoj, sledujeme rozvojové lokality a pravidelně aktualizujeme prognózy," řekl Rychtecký.
Pardubice nedávno dokončily přístavbu školky pro 100 dětí v Teplého ulici. Připravují výstavbu základní školy pro 540 žáků v areálu bývalých Masarykových kasáren a mají stavební povolení na mateřskou školu v lokalitě Nová Trnová, dodal Rychtecký.
Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) může být kvalitní občanská vybavenost jedním z důvodů, proč se rodiny rozhodnou ve městě zůstat nebo se do něj přestěhovat. Pokud město nabídne dostatek bytů, škol, školek i dalších služeb, může si obyvatele udržet a přilákat nové. I proto Chrudim dál počítá s rozšiřováním kapacit škol a školek.
"Loni jsme rozšířili kapacitu jedné základní školy o čtyři třídy. Máme podepsanou smlouvu na výstavbu nové mateřské školy v Medlešicích, která zdvojnásobí současnou kapacitu. Připravuje se také rekonstrukce mateřské školy Dr. Malíka s cílem vytvořit další místa pro děti a obnova několika budov základní školy Školní náměstí, která umožní navýšení kapacity. Do budoucna navíc hledáme vhodný pozemek pro výstavbu zcela nové základní školy," řekl Pilný.
Také ve Svitavách očekávají úbytek dětí. Jejich investiční plány jsou v modernizaci objektů a vybavení, novostavby neplánují, řekla mluvčí radnice Kateřina Kotasová. Demografický vývoj není podle starosty Petra Hájka (Oušťáci) optimistický, a proto rozšiřování školních kapacit město neplánuje. "Současné kapacity odpovídají očekávanému vývoji. Do budoucna se ale budeme muset zamyslet nad tím, jak systém nastavit tak, aby odpovídal počtu dětí. Nejde o rušení mateřských škol, ale spíše o úpravu jejich organizace nebo způsobu zápisů,“ řekl starosta.