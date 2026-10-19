Skuteč na Chrudimsku povede dál Hetfleiš, radnice chystá opravu koupaliště a ZUŠ

Město Skuteč na Chrudimsku povede druhé volební období Jaroslav Hetfleiš. Jeho sdružení Patrioti Skuteč vyhrálo komunální volby se ziskem šesti zastupitelů z 19. Koalici složí se dvěma subjekty, se kterými bude mít pohodlnou většinu 14 hlasů v zastupitelstvu, řekl ČTK starosta. Radnice má podle něj připraveno do dalšího období hodně projektů.
"Proto jsem také znovu kandidoval, abychom to dokončili. S výsledkem voleb jsem spokojený. Říkal jsem si, že když získáme pět mandátů, budu spokojený, a když šest, budu ještě spokojenější," řekl starosta.
Hetfleiš je starostou Skutče od roku 2022, předtím působil jako místostarosta. Zastupitelem Skutče byl od roku 2006.
Koalici s Patrioty Skuteč vytvoří ANO a Mladí a nezávislí za Skuteč. Starostou zůstane Hetfleiš, místostarostou bude nadále Milan Pešek (ANO). Pětičlenná rada města se rozdělí mezi tři uskupení, Patrioti Skuteč získají dvě místa, ANO dva radní a Mladí a nezávislí jednoho zástupce. V opozici zůstane Lepší Skuteč s pěti zastupiteli.
Mezi hlavní investiční plány vedení Skutče patří oprava koupaliště, o investici rozhodne zastupitelstvo podle výsledné ceny zakázky. Připravená je kompletní přestavba základní umělecké školy. Město chce také vybudovat veřejné tržiště, upravit křižovatku ve směru na Skutíčko a vybudovat tam přechody.
Další plánovanou investicí je snížení energetické náročnosti senior centra, které zahrnuje novou střechu, výměnu oken, zateplení budovy a bezbariérové vstupy na balkony. Radnice chce pokračovat také v přípravě pozemků pro stavbu rodinných domů a podařilo se jí koupit další pozemek, na němž by mohlo vzniknout deset stavebních parcel.
V plánu je rovněž stavba chodníku přes celou místní část Račice, na který už město podalo žádost o stavební povolení. Skuteč také připravuje instalace fotovoltaických elektráren na městské budovy. Město navíc koupilo objekt vedle muzea, který by mohl umožnit rozšíření muzea, informačního centra a depozitáře.