Skutečský rodák Antonín Havel přežil válku i vězení, muzeum představí jeho rádia

Dvě světové války a střet s nacistickou i komunistickou mocí poznamenaly život Antonína Ludvíka Havla, rodáka ze Skutče na Chrudimsku. Prosadil se jako filmař, podnikatel i výrobce radiopřijímačů. Jeho příběh a kolekci prvorepublikových rádií značky Radio Havel od úterý představí Regionální muzeum Skuteč. ČTK to řekl ředitel muzea Libor Aksler.
Havlův život je podle Akslera pozoruhodný nejen svou pestrostí, ale také tím, jak silně se v něm odrážejí dějiny 20. století. "Byl člověkem, který se dokázal opakovaně prosadit v různých oborech, zároveň ale několikrát zažil, jak mu okolnosti jeho práci a podnikání zcela překazily," uvedl ředitel muzea, který se životem skutečského rodáka dlouhodobě zabývá.
Havel za první světové války působil v československých legiích a po těžkém zranění u Zborova objevil talent pro dramaturgii a herectví. Později se věnoval filmu jako scenárista, režisér a producent. Podílel se na vzniku tří filmů, z nichž se dochoval snímek Šachta pohřbených ideí, který patří k raným sociálním dramatům.
Ve 30. letech minulého století Havel založil vlastní výrobu radiopřijímačů. Pod značkou Radio Havel vyráběl zhruba osm let přístroje, reproduktory a další radiotechniku. Jeho výrobky se vyznačovaly originálním designem a snahou nabídnout techniku za dostupnou cenu. Návštěvníci výstavy uvidí například modely Picoleta, Olympic, Národ, Legie, Titan nebo Junior.
Po okupaci Československa v roce 1939 se Havel dostal do hledáčku gestapa kvůli podezření ze špionáže a dva roky strávil ve vězení v Terezíně. Po válce se pokusil obnovit své podnikání, po komunistickém převratu v roce 1948 však o podnik přišel. Později rodinu sledovala Státní bezpečnost.
Muzeum kromě radiopřijímačů představí filmovou techniku, fotografie a předměty z Havlovy pozůstalosti. Součástí výstavy bude například kamera stejného typu, jakou používal Havlův kameraman při natáčení filmu Šachta pohřbených ideí. Exponáty pocházejí mimo jiné ze sbírky sběratele radiotechniky a publicisty Vladimíra Fialy, který na vernisáži přiblíží Havlovu podnikatelskou dráhu.
Výstava potrvá do 10. ledna 2027. Muzeum také chystá křest životopisné knihy věnované Antonínu Ludvíku Havlovi, termín ještě není stanoven.