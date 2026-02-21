Místní masopustní oslava láká nejen na podívanou, ale i na zabíjačkové speciality a tradiční smažené koblihy.
O dobrou náladu se postará živá muzika, pro děti budou připraveny tvořivé dílničky a možnost ochutnat masopustní dobroty.
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Předposlední den sportovního svátku nabídne například skicross nebo běh na 50 kilometrů. Český fanoušek se těší ale hlavně na závody s hromadným startem. V...
Hlavní tváří sedmého ročníku Knižního festivalu Ostrava, který v pátek začal a pokračuje v sobotu, je jedna z nejúspěšnějších spisovatelek – Alena Mornštajnová. S ní a s další stovkou autorů,...
Veselý maškarní rej, přehlídka masek a pouliční kejkle ovládnou v neděli 22. února prostor před školou ve Slatiňanech.
Letošní sezona městských kluzišť potvrdila, že kvalitní led, dobré zázemí a pestrý doprovodný program mají u veřejnosti své pevné místo. V rozhovoru pro web Metro.cz jednatel projektu JdemeBruslit.cz...
Kde by se v Olomouci rozlila takzvaná dvacetiletá voda, nově ukazuje aktualizovaný hydrotechnický model. Město jeho výsledky zveřejnilo na webu. Zatímco historické centrum je podle výpočtů už...
Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...
Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...
Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocnici. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.
Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje 25. února 2026 a přináší návrat většiny původních hrdinů. Kolik bude mít nová řada dílů? Jak dlouhé...
Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo čtvrtou premiéru sezony, inscenaci Každou první středu. Komorní hra v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka...
Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.
Hasiči od dnešního odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Dva se lehce nadýchali...