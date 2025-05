9:48

Muzeum Švýcárna ve Slatiňanech ve středu 7. května slavnostně otevře novou interaktivní expozici věnovanou starokladrubskému vraníkovi. Akce se uskuteční od 15 do 19 hodin a vstup je volný. Letos uplyne 80 let od příchodu starokladrubského vraníka do Slatiňan.