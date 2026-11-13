Soud zneplatnil zvolení kandidáta SNK zastupitelem Slatiňan, nahradí ho lidovec

Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové prohlásila zvolení Zdeňka Kociána (SNK Evropští demokraté) zastupitelem Slatiňan na Chrudimsku za neplatné. Po přepočítání hlasů v jednom z volebních okrsků ho v zastupitelstvu nahradí Martin Douša z kandidátky Lidovců a nezávislých. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na webu soudu. SNK Evropští demokraté v koalici s uskupením Za lepší Slatiňany tak přišli o většinu v zastupitelstvu, mají ale dojednanou podporu od SPD.
Lidovci v říjnových obecních volbách nakonec obhájili jeden mandát v zastupitelstvu z minulých voleb, SNK Evropští demokraté budou mít místo sedmi šest zastupitelů. Jejich koalice s uskupením Za lepší Slatiňany dosud měla v zastupitelstvu těsnou většinu 11 z 21 mandátů, po rozhodnutí soudu jim jeden hlas chybí. Koalice ale už dřív uzavřela memorandum o spolupráci s SPD, která v zastupitelstvu ve Slatiňanech získala jedno křeslo, uvedlo opoziční uskupení Sedma, které je nyní v zastupitelstvu se sedmi mandáty nejsilnější.
Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů se do zastupitelstva Slatiňan nedostalo o dva hlasy, proto navrhlo přezkoumání voleb. Přepočítání v okrsku číslo dva jim přidalo tři hlasy navíc. Namísto 4,995 procenta hlasů tak Lidovci a nezávislí ve Slatiňanech získali 5,004 procenta, čímž překročili hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva. "V řízení bylo prokázáno, že v okrsku č. 2 pro město Slatiňany byly hrubě porušeny volební předpisy, což mělo následně vliv na celkový výsledek voleb do zastupitelstva města," uvedl soud.
Rozhodnutí soudu samo o sobě neznamená automatické odvolání starosty, místostarosty ani rady města, uvedlo uskupení Sedma. Memorandum o spolupráci s SPD nyní nabývá na významu, přestože SPD není jedinou možností, jak získat většinu, doplnilo uskupení. "Spolupráce s SPD směřuje proti vlastním pravidlům ODS a TOP 09. Vedení těchto stran odmítá spolupráci s extremistickými stranami na všech úrovních," řekl ČTK Jan Picpauer, předseda strany Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice.
Do zastupitelstva Slatiňan se v letošních volbách dostal ještě subjekt Vraníci - Sdružení pro Slatiňany, který obsadil dvě křesla. ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly tři mandáty, letos v zastupitelstvu zastoupení nemají.