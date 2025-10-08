Pardubice ožijí slavnostmi. Návrat do první republiky, historické jízdy i ohňostroj

Milan Zlinský
  10:52
Pardubice pořádají v pátek a v sobotu městské slavnosti, jejich součástí bude opět ohňostroj doprovázený hudbou. Program se letos ponese ve znamení stého výročí Machoňovy pasáže na třídě Míru a nabídne návrat do časů první republiky, koncerty i lampionový průvod. Do ulic vyjede historický trolejbus Sanos a motoráček z Rosic. Vyvrcholením víkendu bude v neděli 135. ročník Velké pardubické.
Pardubice se chystají na svou tradiční slávu. Dva dny před dostihovou Velkou pardubickou pravidelně začíná obří pouť a letos tomu nebude jinak.

V pátek 10. a v sobotu 11. října se střed města promění v centrum hudby všech žánrů, gastronomie a zábavy. A chybět nebude ani mezi lidmi oblíbený ohňostroj. Program letošních Podzimních městských slavností se ponese v duchu první republiky a připomene také 100 let od otevření Machoňovy pasáže, významné stavby architekta Josefa Machoně. Slavnosti vyvrcholí v neděli 12. října 135. ročníkem Velké pardubické.

„Sto let od otevření Machoňovy pasáže je příležitostí připomenout si nejen tuto architektonickou perlu, ale také osobnost architekta Josefa Machoně. Pasáž je dodnes živou součástí centra – lidé do ní chodí nakupovat, posedět i jen tak se projít. V sobotu v ní proběhne volná dobová rekonstrukce jejího otevření, která navodí atmosféru první republiky,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Podzimní městské slavnosti jsou zároveň jednou z největších kulturních událostí Pardubic. „Letos nabídnou vše – od koncertů přes historická auta a jezdecké ukázky na koních až po lampionový průvod a ohňostroj za doprovodu tónů swingu a stepu,“ uvedla náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová.

Podzimní městské slavnosti Pardubice

Výběr z programu

Pátek 10. října
10.00–22.00 Pernštýnské tržiště – řemeslné a prodejní stánky 12.00–18.00 Dětské pouťové atrakce na třídě Míru
15.30–16.00 Spanilá jízda kočárů (třída Míru – Pernštýnské nám.)
16.00–16.10 Zahájení slavností 20.00–21.00 Dasha a Pajky Pajk 21.10–22.20 Factory Band (obě vystoupení na Pernštýnském nám.)
Sobota 11. října
9.00 Den medu – průvod včelařů
13.00–16.00 Koňský doprovodný program v ulici U stadionu
19.00 Lampionový průvod vychází od radnice
19.30 Ohňostroj (Tyršovy sady) 20.00 Koncert Mňága a Žďorp

Páteční program zahájí spanilá jízda kočárů z třídy Míru na Pernštýnské náměstí, kde se představí také místní pěvecké a taneční soubory. Večer budou hlavním lákadlem koncerty Soul Sisters, Dasha & Pajky Pajk a Factory Band.

„Pernštýnské náměstí navíc oživí tradiční tržiště a gastronomický stan s českými specialitami. Na zámeckých valech si děti vyzkoušejí dobrodružnou hru „Kopyta v pohybu“ inspirovanou deskovou hrou Dostihy a sázky. Součástí pátečního programu bude i charitativní akce Energeia – Klobouky opět v akci,“ uvedl mluvčí radnice Ivana Dolanová.

V sobotu se v ulicích objeví historické automobily, v Machoňově pasáži slavnostní připomínka 100. výročí doplněná vystoupením Emy Singer. V ulici U Stadionu se představí jezdecká show a ukázky výcviku kavalerie, Pernštýnské náměstí nabídne oblíbené dětské představení Kouzelná školka. Zámek přiláká zejména milovníky vína – uskuteční se zde vinařský minifestival s hudebním programem.

V Automatických mlýnech proběhnou Africké trhy a ve vzdělávacím centru Sféra si mohou návštěvníci vyrobit masky a lampiony na večerní průvod městem. „Chybět nebudou ani tradiční akce jako Den medu či jízdy historickým trolejbusem a motoráčkem. Večer se mohou lidé zapojit do lampionového průvodu zakončeného pyromuzikálním ohňostrojem z rondelu pardubického zámku. Večer pak zahraje kapela Mňága a Žďorp,“ dodala Dolanová.

Železniční muzeum v Rosicích nabídne v sobotu poslední možnost v tomto roce prohlédnout si expozici muzea a projet se motoráčkem mezi zástavkou Pardubice – centrum, hlavním nádražím a Rosicemi. Do ulic vyrazí i historický kloubový trolejbus Sanos, který sveze cestující po polookružní trase městem. Jízdenky budou k zakoupení přímo ve vlaku, v trolejbuse je jízdné dobrovolné. V neděli pak návštěvníky Velké pardubické dopraví až k závodišti zvláštní souprava motoráčku, který už od roku 1996 neodmyslitelně patří k atmosféře slavného dostihu.

Ledecký, pouť i průvod. Centrum Pardubic rozproudí městské podzimní slavnosti

Tradičním vyvrcholením slavností bude Velká pardubická. V neděli 12. října se na závodišti poběží už 135. ročník slavného dostihu. Podrobný program slavností najdou zájemci na webu města.

