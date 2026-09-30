Slavnosti v Pardubicích ozdobí světelná show místo hlučných kulových pum

Pyromuzikální ohňostroj bude letos při podzimních městských slavnostech v Pardubicích tišší. Organizátoři omezí výškovou pyrotechniku, klasické hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy Wonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října, ohňostroj bude v sobotu 10. října, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Pyrotechnické efekty poletí do výšky přibližně 40 metrů a budou synchronizované s hudbou. Součástí programu bude novinka, prostorová LED světelná show využívající technologii 3D pixel mappingu. Kvůli nižší výšce efektů nebude show viditelná z takové vzdálenosti jako při klasických ohňostrojích. Nejlepší výhled bude z levého břehu Labe. Pravý břeh bude z bezpečnostních důvodů uzavřen.
"Doporučujeme proto přijít přímo k Labi, nejlepší výhled bude z levého břehu řeky, show bude částečně viditelná také z Wonkova mostu. Prostorová LED instalace navíc zůstane v provozu až do 21:00, kdy se v doprovodu podkresové hudby budou střídat světelné animace a barevné efekty. Věříme, že spojení hudby, světla a šetrnější pyrotechniky nabídne atraktivní podívanou a zároveň je cestou k ohleduplnější podobě této oblíbené součásti městských slavností," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Program slavností nabídne také koncerty, historická vozidla, koňskou a kaskadérskou show, program pro děti. V pátek se uskuteční spanilá jízda kočárů, výstava historických jízdních kol nebo koncert Komorní filharmonie Pardubice a Chanson Trio Coucou. Večer vystoupí elektro-smyčcová kapela Electrophonix.
Sobotní program zve na Den medu, charitativní Běh Univerzity Pardubice, Oldtimer Corso nebo Filmové a muzikálové hity v podání herců Východočeského divadla Pardubice. Součástí programu bude také koňská a kaskadérská show Koně a dravci ve filmu nebo koncert Evy Burešové s kapelou. Na to naváže v neděli 11. října tradiční závod Velká pardubická. Letos uplyne 170 let od vzniku první dostihové dráhy v Pardubicích.