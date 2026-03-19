Sloupnice na Svitavsku otevřela nový domov se zvláštním režimem za 123 mil. Kč

Obec Sloupnice na Svitavsku otevřela novou budovu domova se zvláštním režimem za 123 milionů korun včetně DPH. V jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím je v něm místo pro 28 klientů, kteří potřebují speciální péči kvůli Alzheimerově chorobě, demenci nebo jinému kognitivnímu onemocnění. Ve Sloupnici funguje i domov pro seniory, pod nějž novostavba spadá. Část jeho klientů se přemístí do nového objektu, řekla ČTK ředitelka domova Kateřina Milichová.
"Budeme je přesouvat z třetího oddělení současné budovy, aby se postupně mohla začít opravovat," uvedla Milichová. S klienty se přemístí i odborný personál, další zaměstnance ještě zařízení shání.
Na vybudování nového objektu poskytlo 80 milionů korun ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Národního plánu obnovy. Třemi miliony korun přispěl Pardubický kraj. Služba domova se zvláštním režimem je zařazena v dotované síti sociálních služeb kraje, což snižuje platby pro klienty a jejich rodiny.
Celkový počet lůžek se po postavení nové budovy nezmění a zůstane na 78. "Pomůže nám rozvolnit počet klientů na pokojích, abychom i na staré budově měli jedno a dvoulůžkové pokoje," řekla Milichová.
Původní domov pro seniory ve Sloupnici působí v objektu bývalého kláštera pro sestry Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Kongregaci byla v roce 2015 budova i pozemky navráceny, od té doby je obci Sloupnice pronajímá za podmínky, že tam bude i nadále provozován domov pro seniory. Od dubna se začne opravovat na náklady kongregace třetí patro historické budovy.