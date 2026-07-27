Sluneční dům ve Slatiňanech na Chrudimsku bude sloužit klientům Domova u fontány

Takzvaný Sluneční dům ve Slatiňanech na Chrudimsku, který dříve využíval Domov sociálních služeb Slatiňany, změní využití. Po opravě bude sloužit lidem v produktivním věku s neurodegenerativním onemocněním, o které se stará Domov u fontány v Přelouči na Pardubicku. Budova ve Slatiňanech je průkopníkem ve využívání obnovitelných zdrojů energie, které už fungují tři desítky let, postupně ale dosluhují, řekl ČTK ředitel Domova sociálních služeb Miroslav Kubín.
Dům má na střeše soustavu solárních teplovodních panelů. Získaná energie se ukládá do nádrže o objemu 1082 metrů krychlových s izolací silnou 70 centimetrů. Podlahové topení zajišťuje tepelné čerpadlo se záložním elektrickým kotlem. K vytápění přispívá i kotel na biomasu, který slouží už 22 let, a bude zřejmě potřeba ho v budoucnu vyměnit.
"Solární systém, který je plně funkční, měl podle projektu předpokládanou životnost 27, maximálně 30 let. Letos ale pojedeme 31. topnou sezonu," uvedl Kubín. Podle něj dosloužilo jen tepelné čerpadlo, které odebíralo teplo z vody v akumulační nádrži. Ta byla vybudována z ocelových prvků silážní věže. Její nýtované spoje jsou utěsněné silikonovým tmelem a je možné, že kvůli korozi ji bude nutné časem zbourat.
Klienti domova sociálních služeb se postupně přestěhovali do malých moderních domácností, Sluneční dům už proto organizace nepotřebuje. Pro potřeby Domova u fontány v Přelouči bude nutné objekt upravit. Změní se dispozice místností v prvním a druhém patře, podkroví čeká částečná rekonstrukce, vymění se okna a dveře a dům získá zateplí. Naopak přijde o nevyhovující únikové schodiště a dvoupodlažní přístavbu se zádveřím. Budovu doplní lůžkový výtah na severní fasádě, očištěním od šindelového obkladu se objektu vrátí jeho původní podoba.
Předpokládané náklady na přestavbu včetně vybavení a souvisejících služeb činí 42 milionů korun. Rekonstrukce by mohla začít příští rok, Pardubický kraj už vyhlásil veřejnou soutěž na projektanta.