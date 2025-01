Silničáři uhnuli s jihozápadním obchvatem Pardubic, město postaví třídicí linku

Když silničáři před sedmi lety oživili plány na stavbu jihozápadního obchvatu Pardubic, které byly několik let u ledu, město to zaskočilo. Trasa totiž měla vést od mimoúrovňové křižovatky v Dražkovicích směrem na západ právě přes areál s kompostárnou Služeb města.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však nakonec námitkám krajského města ustoupilo a i díky tomu zde může vyrůst nová třídicí linka.

Podle náměstka primátora Pardubic Jana Hrabala by obchvat mohl provozu třídicí linky pomoci. „V ten moment získá třídicí linka i užší napojení západním směrem,“ řekl Hrabal na prosincovém jednání zastupitelstva, který plán městské společnosti vzalo na vědomí.

Linka se bude umět přizpůsobit různým typům odpadů a specifickým požadavkům odběratelů. Papír, plast i sklo budou pečlivě separovány pro další využití, uvedlo město v tiskové zprávě. Součástí technologie je také zařízení na skartaci papírových dokumentů.

„Projekt v Dražkovicích zahrnuje nejen samotnou třídicí linku, ale i vybudování nové haly na železobetonových pilotech, sociálního zázemí pro zaměstnance a přípojky pro elektřinu a vodu,“ popsala náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová.

Třídicí linka by měla být soběstačná a město by do její výstavby ani na její provoz nemělo z rozpočtu posílat žádné peníze. Do dvaceti let by se mělo zařízení zaplatit.

„Celkové předpokládané náklady na realizaci zařízení dosahují 240,7 milionu korun, přičemž financování bude zajištěno kombinací vlastních prostředků ve výši 130 milionů korun, dotační podpory a bankovního úvěru,“ uvedla ředitelka Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Pardubice věří, že třídicí linku budou využívat i okolní obce. Sousední Chrudim je do pardubického projektu s třídicí linkou zapojena svým separačním dvorem.

„Díky zapojení odpadu z okolí se zvýší objem zpracovávaných materiálů, což povede ke snížení provozních nákladů na vytříděnou tunu odpadu. V příštím roce bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele třídicí linky a do provozu bude uvedena v průběhu roku 2028,“ uvedla Klčová.

ŘSD muselo uhnout s obchvatem i u letiště

Kompostárna není jediné místo, kde muselo Ředitelství silnic a dálnic ve věci jihozápadního obchvatu ustoupit. Silničáři museli kvůli armádnímu letišti přijít s alternativní trasou vedení obchvatu u Starého Mateřova. Armáda totiž nesouhlasí, aby nová silnice odřízla od letiště areál s betonovými hangáry.

Přeložka silnice I/2 od Starých Čívic po mimoúrovňovou křižovatku Dražkovice by měla podle informačního letáku ŘSD stát přes sedm set milionů korun. Stavět by se nemělo dříve než v roce 2033. Pro Pardubice je klíčová jiná stavba – severovýchodní obchvat, který by měl začít sloužit na konci letošního roku.

Pak by měl přijít na řadu tříkilometrový jihovýchodní obchvat, na který už magistrát před dvěma roky vydal pravomocné stavební povolení a loni v dubnu bylo vykoupeno 91 procent potřebných pozemků. Na konci loňského roku byl podle informačního letáku ŘSD zahájen tendr na provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum i samotný průzkum. Akce za 600 milionů korun by měla začít v roce 2026.