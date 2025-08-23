U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Nehoda se stala v sobotu před 01:30 na silnici 1/43, která je hlavním tahem mezi Hradcem Králové a Brnem.
„Řidič auta při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehl. Řidič nákladního automobilu byl předán do péče interventa první psychologické pomoci,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Dechová zkouška na alkohol u nezraněného řidiče nákladního auta byla podle policie negativní. „U zemřelého řidiče policisté nařídili pitvu. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Místo nehody řidiči objížděli přes Hradec nad Svitavou na původní tranzitní silnici mezi Svitavami a Brnem.
