Smrtoholky ve skanzenu Veselý kopec zaženou zimu a přivítají jaro

V Pardubickém kraji se o Velikonocích uskuteční akce, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet pletení pomlázek nebo zdobení vajec. Uvidí folklorní vystoupení a lidové zvyky, jako je vynášení smrtky, lidovou tradici, která symbolizuje definitivní konec zimy, vítání jara a obnovu života. ČTK to řekli pořadatelé.
Velikonoce mohou lidé oslavit poslední březnovou neděli na pardubickém zámku. Návštěvníci si vyzkoušejí pletení pomlázek, zdobení vajíček či výrobu dekorací, uvidí hospodářská zvířata včetně ukázek králičího hopu. Součástí akce budou regionální speciality, řemeslný jarmark i hudební vystoupení folklorních souborů.
"Tradičně týden před samotnými svátky zaplní nádvoří velikonoční jarmark. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s velikonočními pokrmy a dekoracemi, lokálními produkty i na výrobky a ukázky práce studentů středních škol Pardubického kraje," řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.
Pardubice se znovu pokusí o rekordní akce. Také letos košíkář Tomáš Moravec uplete na náměstí Republiky obří koš. S velkými velikonočními vejci s lidovými slovanskými motivy se stane jarním fotopointem. Město podruhé usiluje o rekord a jeho zapsání do knihy rekordů. V Tyršových sadech se v týdnu objeví na stromech stovky velikonočních vajíček, které vyrobily děti ze 17 základních škol.
Ve skanzenu Veselý Kopec na Chrudimsku velikonoční čtyřdenní program zahájí sezonu. Od 3. do 6. dubna se tam návštěvníci seznámí s tradičními zvyky pašijového týdne, prohlédnou si roubené objekty a uvidí ukázky lidových řemesel, jako je pletení pomlázek, zdobení kraslic či výroba košíků.
Vyvrcholením bude například obchůzka s létečkem. "Dívky si dřív vyrobily menší panenku zvanou smrt a připevnily ji na vršek smrčku ověšeného řetězy z barevného papíru nebo papírovými ozdobami a vejdumky, což jsou vyfouknutá vejce," řekla etnografka Muzea v přírodě Vysočina Barbara Kučerová.
Dívky si říkaly smrtholky a vyrobené líto neboli létečko nosily po vsi. Když dokoledovaly, daly ho některému hospodáři, aby ho umístil ke včelám, prý se jim pak bude dařit. "Nejčastěji se vyráběly dva typy léteček, stromeček měl buď větve nechané volně nebo nahoře svázané," dodala etnografka.
Lidé mohou v kraji také zajít na jarmarky, plánují je první víkend v dubnu v Moravské Třebové, Vysokém Mýtě nebo Chrudimi. Návštěvníci si tam tradičně mohou vyzkoušet pletení pomlázek, zdobení kraslic nebo výrobu jarních dekorací, a sledovat práci lidových řemeslníků. Nedílnou součástí je nabídka velikonočních specialit. Podobné programy nabízejí i muzea ve Svitavách nebo České Třebové.
Nejen české, ale i ukrajinské Velikonoce mohou lidé poznat v komunitním centru Kalyna v Pardubicích. Poslední den v březnu pořádá Velikonoce bez hranic, kde kombinuje diskuse o velikonočních tradicích, tvořivé dílny na výrobu dekorací a společná setkání s písněmi a tancem, která propojují české a ukrajinské zvyky, řekla ředitelka centra Petra Srdínková.