Smuteční síň v Chrudimi by se měla dočkat celkové rekonstrukce

Smuteční síň ve Škroupově ulici v Chrudimi by měla projít celkovou rekonstrukcí. Radnice si nechala zpracovat studii a projektovou dokumentaci, městská společnost Technické služby Chrudim 2000 připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Náklady se odhadují zhruba na 20 milionů korun, řekl ČTK ředitel organizace Martin Netolický.
"Snažíme se, aby zhotovitel byl vybraný do konce roku a stavba začala hned v lednu. Bude trvat osm měsíců, po tu dobu bude smuteční síň zavřená," uvedl Netolický.
Podle projektu by se měl například upravit prostor pro příbuzné zesnulého a sociální zázemí. Další části se obnoví v duchu dřívější podoby z nových materiálů. V budově bude mít zázemí také hřbitovní správa, z jejích původních prostor na hřbitově vzniknou veřejné toalety. Pro rekonstrukci bylo nutné získat souhlas k úpravám díla architekta Jana Třeštíka, který na budovu vlastní autorská práva.
Smuteční síň včetně okolí budou spravovat technické služby. Organizace ji bude pronajímat pohřebním službám. Po dobu uzavření budou muset poslední rozloučení organizovat v jiných městech. Podle Netolického se uvažuje i o tom, že by se k těmto účelům mohl využít prostor Muzea barokních soch v bývalém klášterním kostele svatého Josefa.
Náklady na přestavbu budovy a okolí by měly dosáhnout asi 20 milionů korun, z čehož dva miliony korun jsou určené na vybavení. Technické služby si na investici berou úvěr.