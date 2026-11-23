Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích místy sníh. Lokálně se také může vyskytovat námraza. Podle krajských silničářů jsou všechny komunikace sjízdné.
Se slabou sněhovou vrstvou musejí řidiči počítat v okolí Lanškrouna, Poličky, Žamberka nebo Ústí nad Orlicí. V oblasti Lanškrouna se také tvoří námraza.
Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, v okolí Poličky foukal nárazový vítr. Na většině území regionu sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus dvěma stupni.