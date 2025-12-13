Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Milan Zlinský
  10:02aktualizováno  10:02
SOCDEM po neúspěšných parlamentních volbách bude na sobotním sjezdu hledat recept, jak se dostat zpět k moci. Bývalí členové strany včetně hejtmana Pardubického kraje a pardubického náměstka nemusí. Drží klíčové posty na městě i kraji.
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu...

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) odchází z volebního štábu uskupení 3PK. (21. září 2024) | foto: ČTK

Lídr Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký
Náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber na rozdíl od svých kolegů ve...
Ředitel chrudimské nemocnice Vladimír Ninger (uprostřed) s mecenáši, kteří...
Šéf krajských nemocnic a poslanec Pavel Havíř
6 fotografií

Z původně mocné sociální demokracie zbyly v celém Česku jen trosky. S jednou výjimkou. V Pardubickém kraji se sociálním demokratům podařilo včas odklonit od topící se strany a neztratili kontrolu nad děním v kraji ani v krajském městě.

Symbolem úspěšné transformace bývalých sociálních demokratů je dlouholetý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Až do předvolebního spojení SOCDEM s komunisty si ponechal stranickou knížku, nicméně včas upozadil stále méně populární logo s růží a vytvořil novou koalici 3PK.

Ta už dvakrát pod jeho vedením obsadila v krajských volbách druhou příčku. Je tak obratným vyjednavačem, že loni bylo vítězné hnutí ANO rádo, že jej poprvé přizval do krajské vlády. Koalice 3PK bodovala i v komunálních volbách, například jasně vyhrála v České Třebové.

Podobnou taktiku a s trochu podobným výsledkem zvolil i jeho bývalý tiskový mluvčí Jakub Rychtecký, současný náměstek primátora Pardubic za seskupení Žijeme Pardubice. S pouhými čtyřmi křesly mu v roce 2022 třikrát silnější hnutí ANO přepustilo ve vedení města starost o klíčové resorty. Připravuje rozpočet, stará se o školství, zdravotnictví i sociální politiku. V úzkém vedení města sedí od roku 2014, je nejzkušenější.

„Já jako služebně nejstarší se logicky snažím ostatním kolegům pomáhat,“ uvedl k tomu před časem Rychtecký. Díky tomu, že dva bývalí sociální demokraté mají pod kontrolou dění na kraji i v krajském městě, jejich někdejší straničtí kolegové mají otevřené dveře na důležité posty.

Důležité posty: letiště, nemocnice, dlouho i vodárny

Jeden z dobře usazených bývalých sociálních demokratů je bývalý náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové Jindřich Tauber. V tomto volebním období se stal předsedou představenstva společnosti East Bohemian Airport. Firma vlastněná městem a krajem spravuje civilní mezinárodní letiště.

„Práce na letišti mne baví. Snažíme se shánět nové destinace na letní sezonu, což se docela daří. Jdou nám nahoru i čísla, vše nasvědčuje tomu, že i letos překonáme rekord v počtu odbavených cestujících,“ uvedl Tauber, podle kterého však odměna za pozici v představenstvu není závratná. „Je to něco přes deset tisíc měsíčně. Když si člověk vezme, jakou má v pozici odpovědnost, tak je to vlastně hodně málo,“ dodal Tauber.

Přebírám odpovědnost a odcházím, řekla Maláčová. SOCDEM chce vést šest lidí

Důležitý post předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice držel i někdejší sociální demokrat Leoš Malina, který sháněl peníze na volební kampaň v Pardubicích. V polovině letošního listopadu jej ale policie zadržela spolu s dalšími třinácti lidmi v souvislosti s manipulacemi se zakázkami na Ředitelství silnic a dálnic a ve třech malých obcích. Krátce poté rezignoval na křeslo ve vodárnách.

Pro Rychteckého šlo o klíčového kolegu, kterého se důrazně zastal v roce 2019. MF DNES tehdy popsala, jak během pár měsíců Malina poslal do stranické pokladny skoro půl milionu korun, přitom jeho doložitelné příjmy nebyly nijak vysoké. Peníze si podle Rychteckého vydělal a poslal straně. „Mrzí mne, že právě takového člověka se naši bývalí členové snaží očerňovat. To považuji za skutečný humus,“ řekl tehdy Rychtecký.

Ani v krajských firmách bývalí sociální demokraté nechybějí. Někdejší radní Pardubic za ČSSD Vladimír Ninger je už deset let součástí tříčlenného představenstva, které řídí nejdůležitější a největší firmu samosprávy – Nemocnici Pardubického kraje.

Bývalý poslanec ČSSD Pavel Havíř byl ředitelem Svitavské nemocnice, pak krajských nemocnic a v roce 2018 vyhrál výběrové řízení na ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která patří kraji. V SOCDEM Havíř zůstal, v případě Ningera to není jasné. Na dotaz MF DNES, zda je členem strany, odpověděl mailem, že je na dovolené a odpoví, až se vrátí.

Oba v roce 2020 kandidovali do krajského zastupitelstva za Netolického 3PK, aby posílili jeho kandidátku. A oba po svém zvolení odstoupili, protože podle zákona není možné řídit krajskou firmu a být krajským zastupitelem.

Bývalých členů sociální demokracie však zůstává na důležitých postech městských i krajských firem více.

Bývalý náměstek hejtmana kandiduje na šéfa SOCDEM

Jeden z mála kdysi důležitých politiků v kraji, kteří v sociální demokracii zůstali, je Jan Tichý. Bývalý náměstek hejtmana se po svém odchodu z funkce roku 2012 z politiky úplně vypařil. Nyní se chce vrátit jako předseda SOCDEM. Na post bude kandidovat na víkendovém sjezdu.

„Nechtěl jsem stranu opouštět jako ostatní. Od nich to beru jako pokrytecké gesto. Jen díky straně se dostali na pozice, ve kterých nyní jsou. Sami za sebe by se nikam nedostali,“ uvedl Tichý, který posty pro své někdejší spolustraníky ve vodárnách či na letišti označil za trafiky.

Tichý, který roky vlastnil developerskou firmu, věří, že tradiční stranu lze ještě zachránit. „Je hodně po dvanácté. Spojení s komunisty, které nevzešlo z členské základny, bylo devastující. Nyní máme poslední šanci dát dohromady hospodaření strany i další věci.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

13. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  12:42

Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Dispečink Hasičského záchranného sboru

Už nejen zdravotníky, ale také hasiče a případně policisty si nově mohou zavolat lidé v nouzi skrze mobilní aplikaci Záchranka. Nabízí na výběr dvě čísla: 155 a linku 112. Pokud v konkrétní situaci...

13. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je oscarový ranař Will Smith omilostněn? Po Já, legenda 2 se chystají i noví Muži v černém

Will Smith ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek

Být hollywoodskou hvězdou bývá nevděčné a v posledních letech se rozmáhá nešvar dokonce i s tamním vyhnanstvím. Johnny Depp vyhlíží comeback v dalších Pirátech z Karibiku a autor nejslavnější facky...

13. prosince 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve sklárně na Litoměřicku se vylilo sklo z pece. Požár způsobil milionovou škodu

Požár v areálu firmy obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Z pece vylité roztavené...

U požáru kabeláže zasahovali v noci hasiči v areálu sklárny v Dobříni u Roudnice nad Labem. Z pece se tam vylilo roztavené sklo, které následně způsobilo požár. Hasiči oheň uhasili s pomocí...

13. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Jeden hovor může zachránit život. Linka je ale už teď přetížená, počet volání o pomoc roste

Ilustrační snímek

Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...

13. prosince 2025  11:32

Ústí nad Labem získalo dotaci na vznik řemeslných dílen, vyjdou na 80 milionů Kč

ilustrační snímek

Ústí nad Labem získalo dotaci od ministerstva životního prostředí na vybudování moderních řemeslných dílen. Budou v budově bývalých jeslí na Střekově. V součtu...

13. prosince 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  16:04

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  13. 12. 11:27

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

13. prosince 2025  11:24

Na lidickém pietním území pokračuje restaurování základů Horákova statku

ilustrační snímek

Na pietním území v Lidicích na Kladensku pokračuje restaurování základů Horákova statku. Úpravy za dva miliony korun by měly být hotové příští rok v září,...

13. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické radnici

Liberec pĹ™ipravuje poslednĂ­ etapu vĂ˝mÄ›ny oken v historickĂ© radnici

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické budově radnice z konce 19. století, jež je národní kulturní památkou. Obměna a repase 54 vitrážových...

13. prosince 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.