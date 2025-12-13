Hejtman, náměstek, šéf letiště i nemocnice. Lidé potápějící se SOCDEM dál vládnou

Z původně mocné sociální demokracie zbyly v celém Česku jen trosky. S jednou výjimkou. V Pardubickém kraji se sociálním demokratům podařilo včas odklonit od topící se strany a neztratili kontrolu nad děním v kraji ani v krajském městě.
Symbolem úspěšné transformace bývalých sociálních demokratů je dlouholetý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Až do předvolebního spojení SOCDEM s komunisty si ponechal stranickou knížku, nicméně včas upozadil stále méně populární logo s růží a vytvořil novou koalici 3PK.
Ta už dvakrát pod jeho vedením obsadila v krajských volbách druhou příčku. Je tak obratným vyjednavačem, že loni bylo vítězné hnutí ANO rádo, že jej poprvé přizval do krajské vlády. Koalice 3PK bodovala i v komunálních volbách, například jasně vyhrála v České Třebové.
Podobnou taktiku a s trochu podobným výsledkem zvolil i jeho bývalý tiskový mluvčí Jakub Rychtecký, současný náměstek primátora Pardubic za seskupení Žijeme Pardubice. S pouhými čtyřmi křesly mu v roce 2022 třikrát silnější hnutí ANO přepustilo ve vedení města starost o klíčové resorty. Připravuje rozpočet, stará se o školství, zdravotnictví i sociální politiku. V úzkém vedení města sedí od roku 2014, je nejzkušenější.
„Já jako služebně nejstarší se logicky snažím ostatním kolegům pomáhat,“ uvedl k tomu před časem Rychtecký. Díky tomu, že dva bývalí sociální demokraté mají pod kontrolou dění na kraji i v krajském městě, jejich někdejší straničtí kolegové mají otevřené dveře na důležité posty.
Důležité posty: letiště, nemocnice, dlouho i vodárny
Jeden z dobře usazených bývalých sociálních demokratů je bývalý náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové Jindřich Tauber. V tomto volebním období se stal předsedou představenstva společnosti East Bohemian Airport. Firma vlastněná městem a krajem spravuje civilní mezinárodní letiště.
„Práce na letišti mne baví. Snažíme se shánět nové destinace na letní sezonu, což se docela daří. Jdou nám nahoru i čísla, vše nasvědčuje tomu, že i letos překonáme rekord v počtu odbavených cestujících,“ uvedl Tauber, podle kterého však odměna za pozici v představenstvu není závratná. „Je to něco přes deset tisíc měsíčně. Když si člověk vezme, jakou má v pozici odpovědnost, tak je to vlastně hodně málo,“ dodal Tauber.
Důležitý post předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice držel i někdejší sociální demokrat Leoš Malina, který sháněl peníze na volební kampaň v Pardubicích. V polovině letošního listopadu jej ale policie zadržela spolu s dalšími třinácti lidmi v souvislosti s manipulacemi se zakázkami na Ředitelství silnic a dálnic a ve třech malých obcích. Krátce poté rezignoval na křeslo ve vodárnách.
Pro Rychteckého šlo o klíčového kolegu, kterého se důrazně zastal v roce 2019. MF DNES tehdy popsala, jak během pár měsíců Malina poslal do stranické pokladny skoro půl milionu korun, přitom jeho doložitelné příjmy nebyly nijak vysoké. Peníze si podle Rychteckého vydělal a poslal straně. „Mrzí mne, že právě takového člověka se naši bývalí členové snaží očerňovat. To považuji za skutečný humus,“ řekl tehdy Rychtecký.
Ani v krajských firmách bývalí sociální demokraté nechybějí. Někdejší radní Pardubic za ČSSD Vladimír Ninger je už deset let součástí tříčlenného představenstva, které řídí nejdůležitější a největší firmu samosprávy – Nemocnici Pardubického kraje.
Bývalý poslanec ČSSD Pavel Havíř byl ředitelem Svitavské nemocnice, pak krajských nemocnic a v roce 2018 vyhrál výběrové řízení na ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která patří kraji. V SOCDEM Havíř zůstal, v případě Ningera to není jasné. Na dotaz MF DNES, zda je členem strany, odpověděl mailem, že je na dovolené a odpoví, až se vrátí.
Oba v roce 2020 kandidovali do krajského zastupitelstva za Netolického 3PK, aby posílili jeho kandidátku. A oba po svém zvolení odstoupili, protože podle zákona není možné řídit krajskou firmu a být krajským zastupitelem.
Bývalých členů sociální demokracie však zůstává na důležitých postech městských i krajských firem více.
Bývalý náměstek hejtmana kandiduje na šéfa SOCDEM
Jeden z mála kdysi důležitých politiků v kraji, kteří v sociální demokracii zůstali, je Jan Tichý. Bývalý náměstek hejtmana se po svém odchodu z funkce roku 2012 z politiky úplně vypařil. Nyní se chce vrátit jako předseda SOCDEM. Na post bude kandidovat na víkendovém sjezdu.
„Nechtěl jsem stranu opouštět jako ostatní. Od nich to beru jako pokrytecké gesto. Jen díky straně se dostali na pozice, ve kterých nyní jsou. Sami za sebe by se nikam nedostali,“ uvedl Tichý, který posty pro své někdejší spolustraníky ve vodárnách či na letišti označil za trafiky.
Tichý, který roky vlastnil developerskou firmu, věří, že tradiční stranu lze ještě zachránit. „Je hodně po dvanácté. Spojení s komunisty, které nevzešlo z členské základny, bylo devastující. Nyní máme poslední šanci dát dohromady hospodaření strany i další věci.“