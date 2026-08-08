Návrat po čtyřech desetiletích. Vzácné barokní sochy míří z Vraclavi zpět na Králicko

Radek Latislav
  9:12aktualizováno  9:12
Sledovat Metro na Googlu
Po čtyřiceti letech opouštějí kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi unikátní polychromované sochy. Příští týden se poslední z nich vydají kamionem zpět na Králicko, kde na počátku 18. století vznikly pro poutní cestu ke klášteru na Hoře Matky Boží.

Když po druhé světové válce došlo na Králicku k odsunu původních německých obyvatel, kapličky křížové cesty vedoucí ke klášteru na Hoře Matky Boží začaly chátrat a staly se terčem vandalů. Nebýt řádových sester, do dnešních dnů by se z jedné z nejvýznamnějších kolekcí barokního dřevořezbářství na našem území prakticky nic nedochovalo.

V těchto dnech se díla bezejmenných sochařů, která jsou nejčastěji připisována žákům Matyáše Bernarda Brauna, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa nebo Matěje Václava Jäckela, vracejí z dočasného působiště ve Vraclavi, kde strávila takřka čtyřicet let.

Restaurátoři Vojtěch Verner (vlevo) a Vojtěch Krajíček připravují barokní sochy k transportu z Vraclavi do kláštera na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči.
Barokní sochy byly vystaveny v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi od roku 1987 jako součást expozice restaurátorských prací.
Autorství vzácných soch je nejčastěji připisováno žákům Matyáše Bernarda Brauna, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa nebo Matěje Václava Jäckela.
Některé sochy budou po převozu do ambitů kláštera požadovat náročnější restaurátorskou péči.
Sochy jsou po základním konzervačním ošetření připravené k transportu.
27 fotografií

Prakticky celé léto měl sochy v kostele sv. Mikuláše v péči restaurátor Vojtěch Verner, který je připravoval na jejich návrat domů.

„Naším hlavním úkolem není sochy restaurovat, ale připravit je na bezpečný transport. Zpevňujeme uvolněné části dřeva, fixujeme polychromii a lepíme drobné prvky tak, aby při převozu neutrpěly další poškození. Skutečné restaurování přijde až později a bude mnohem náročnější,“ říká ke konzervačnímu zásahu restaurátor Vojtěch Verner a ukazuje na mohutné plastiky připravené k transportu.

Každá z více než dvou desítek soch v nadživotní velikosti váží přibližně 80 až 100 kilogramů. Přesto při jejich ukládání na speciálně vypodložené transportní palety nepomáhala žádná mechanizace.

„Nejjemnější nástroj jsou pořád lidské ruce. Člověk okamžitě pozná, když je potřeba sochu jinak podepřít nebo změnit úchop. To žádný stroj nedokáže,“ říká restaurátor, který má bohaté zkušenosti s transporty děl z Národní galerie nebo soch na zámku ve Žďáře nad Sázavou.

Že musejí zkušení restaurátoři se sochami zacházet jako v rukavičkách, je vidět například na nejvíce poškozené plastice Krista po sejmutí z kříže. Dřevo je narušené natolik, že během transportu bude muset být socha podepřena tak, aby vlastní vahou neležela na nejcitlivějších místech. Na řadě plastik se totiž za poslední čtyři desetiletí podepsal červotoč.

První sochy dorazily bez úhony

První dva transporty soch kamionem proběhly podle Vernera zcela bez problémů. „Původně jsme se domnívali, že se bez jeřábu neobejdeme, neboť jediný přístup do kostela je po schodech. Naštěstí to šlo bez něj. Sochy jsme stahovali opatrně ručně po dřevěných ližinách,“ řekl k prvním dvěma transportům Vojtěch Verner.

Soubor soch, který vznikl kolem roku 1710, toho má za sebou vskutku hodně. Jak ukazuje další z restaurátorů Vojtěch Krajíček na jedno z křídel anděla, některé plastiky mají za sebou už řadu oprav.

„Tady je rok 1883, ale na Kristovi byla jedna z prvních oprav provedena v roce 1747. To znamená, že zhruba po třiceti letech už socha potřebovala nějaký zásah. Ne všechny opravy byly ale z dnešního pohledu vhodné. Například prsty byly u některých soch připevněny kovovými trny, což je pro dřevo nevhodné, na rozdíl od původních dřevěných kolíčků,“ dodává Krajíček.

Čtyři sochy musely ze Staroměstského orloje dolů. Restaurátoři jim dají nový lesk

Nejrozsáhlejším restaurováním prošly sochy na přelomu 70. a 80. let minulého století. Na poslední chvíli byly před definitivní zkázou převezeny z kláštera na Hoře Matky Boží do Žamberka, kde na zámku procházely postupným restaurováním. Poté byly odvezeny do Vraclavi, kde po obnově kostela sv. Mikuláše vznikla v roce 1987 stálá expozice restaurátorských prací. Právě ta se stala jejich domovem na další roky.

Paradoxní je, že sochy na rozdíl od svého původního působiště ve Vraclavi už nevyprávěly biblické scény tak, jak tehdejší řezbáři zamýšleli. V době normalizace totiž dostala přednost umělecká prezentace před původním náboženským kontextem. „Původní sousoší byla záměrně rozestavěna do jiných skupin. Náboženský příběh se tím potlačil a místo poutní cesty vznikla expozice restaurátorských prací,“ vysvětluje Verner.

Tančící zbrojnoši bez příběhu

Podobně to vidí také ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek. Připomíná, že například čtyři římští vojáci, kteří původně bičovali Krista, stáli ve Vraclavi vedle sebe jako samostatná skupina bez jakékoli vazby na biblický příběh.

„Říkali jsme jim pracovně tančící zbrojnoši. Když člověk neznal původní uspořádání, vůbec nepochopil, co jednotlivé sochy znázorňují,“ říká Junek.

I proto považuje letošní návrat do Králíků, který po dohodě s církví inicioval Pardubický kraj, za správný.

Cenné barokní sochy zmizely z brtnického mostu, jsou v péči restaurátora

„Je dobře, že se sochy vrátí na místo, pro které byly vytvořeny. Na Hedeči je uvidí výrazně více návštěvníků než ve Vraclavi. Návštěvnost expozice soch ve Vraclavi byla nízká, v posledních letech tam chodilo zhruba 700 lidí ročně,“ dodává Junek.

Také podle Vojtěcha Vernera si vraclavský soubor zaslouží mnohem větší prezentaci. „Je výjimečný nejen rozsahem, ale i kvalitou. Takto velký celek tematicky sjednocených dřevěných plastik u nás prakticky nemá obdoby,“ hodnotí sochy restaurátor.

Z celkových 28 plastik už restaurátoři odvezli dvě třetiny. Poslední transport čeká soubor příští týden. Konzervace a převoz soch vyjdou Pardubický kraj zhruba na 500 tisíc korun. Církev uhradí instalaci nové expozice v ambitech kláštera, kde budou plastiky znovu uspořádány podle původní podoby křížové cesty.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Letenské sady

Letenské sady

Osvěžení v Letenských sadech

vydáno 9. srpna 2026  1:37

Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.

vydáno 9. srpna 2026  1:29

Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo vchodem z Letenské ulice dopřeje svým návštěvníkům nejen pohled na rybník, udržovanou zeleň, cesty,...

vydáno 9. srpna 2026  1:27

Historický autobus Škoda 506N ev. č. 53 vyjel na lince C z Kobylis, Ke Stírce do Starých Bohnic. Dne 10. srpna 2026 to bude přesně 100 let od zavedení linky do Bohnic

vydáno 9. srpna 2026  1:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Štvanice

Štvanice

Prague Pride 2026 tentokrát na Štvanici

vydáno 9. srpna 2026  1:23

Čertovka

Čertovka

Vodáci na Čertovce v sobotu ráno.

vydáno 9. srpna 2026  1:22

V centru Brna se dnes rozhořel táborák, šlo o součást festivalu Marathon hudby

V centru Brna se dnes rozhoĹ™el tĂˇborĂˇk, Ĺˇlo o souÄŤĂˇst festivalu Marathon hudby

V centru Brna se dnes vpodvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zazpívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí...

8. srpna 2026  21:47,  aktualizováno  21:47

Řidič vyjel se třemi promile, v tunelu přišel náraz. Dodávka skončila na boku

Auto po nehodě zůstalo převrácené na boku v Dobříšské ulici v Praze. (8. srpna...

Dopravu v pražské Dobříšské ulici v sobotu večer zkomplikovala nehoda. Dodávka se převrátila na bok, řidič měl podle dechové zkoušky téměř tři promile alkoholu.

8. srpna 2026  22:02,  aktualizováno  22:34

Festival Pop Messe v Brně letos přilákal více zahraničních fanoušků

Festival Pop Messe v BrnÄ› letos pĹ™ilĂˇkal vĂ­ce zahraniÄŤnĂ­ch fanouĹˇkĹŻ

Mezi návštěvníky letošního ročníku festivalu Pop Messe v Brně bylo proti minulým letům více lidí ze zahraničí. Přehlídka letos přilákala přes 9000 lidí,...

8. srpna 2026  20:49,  aktualizováno  20:49

Umělci na zámku v Mikulově vytvořili při sympoziu Dílna desítky děl

UmÄ›lci na zĂˇmku v MikulovÄ› vytvoĹ™ili pĹ™i sympoziu DĂ­lna desĂ­tky dÄ›l

Několik desítek obrazů a instalací vytvořili umělci na 33. ročníku výtvarného sympozia Dílna v Mikulově na Břeclavsku. Skupina výtvarníků strávila na...

8. srpna 2026  20:09,  aktualizováno  20:09

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tragická čelní srážka u Pohořelic. Dva lidé zemřeli, další čtyři se těžce zranili

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili....

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená, policie dopravu odklání.

8. srpna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili

PĹ™i nehodÄ› dvou aut na BrnÄ›nsku zemĹ™eli dva lidĂ©, dalĹˇĂ­ ÄŤtyĹ™i se tÄ›Ĺľce zranili

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli dnes vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená,...

8. srpna 2026  18:43,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.