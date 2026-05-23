Sodomkovo Vysoké Mýto slaví 20 let, zve na historická vozidla i koncert Lucie

Festival Sodomkovo Vysoké Mýto oslaví letos dvacetiny. Jeho konání připadne na sobotu 6. června a návštěvníci tam opět uvidí historická vozidla a autobusy, jejichž karosérie vznikly v Mýtě. Zajímavostí bude například autobus pro filmaře. ČTK to řekl ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek.
"Pokaždé se snažíme přinést nějakou novinku. Letos poprvé přijede takzvaný make-up bus, speciální autobus používaný filmaři, když někde potřebují nalíčit herce," řekl Junek. Lidé mohou očekávat asi čtyřicítku aut a deset autobusů, dodal.
Dějištěm bude opět náměstí Přemysla Otakara II., kde se budou procházet lidé v dobových kostýmech četníků i civilním oblečení. Připravuje se módní přehlídka, jízdy historickým autobusem, který bude vozit návštěvníky do krajského technického muzea. Součástí budou i závody historických velocipedů.
"Doprovodný program doplní hudební vystoupení Skety a Big Band ZUŠ. Od 14:00 se do programu zapojí Iveco, které připraví vlastní část programu. Po skončení hlavní části pak naváže koncert skupiny Lucie, takže se očekává velká návštěvnost," řekl Junek.
Festival se podle Junka po letech stává umírněnější. Co se mohlo konat v minulosti, by dnes kvůli bezpečnosti neprošlo. Dřív se v programu objevily motokárové závody přímo na náměstí, recesistické využití těžké techniky včetně parního válce nebo hasičská cvičení se sekerami.
"Všichni jsme to přežili, ale do takových věcí bych už dneska nešel. Když jsme dělali první ročník, tak jsme opravdu úplně nevěděli, jestli se to chytí, nebo nechytí. A najednou je to 20 let, už můžeme říkat, že jsme festival s tradicí," dodal Junek.
Festival odkazuje na karosářskou tradici. Josef Sodomka starší a mladší ve Vysokém Mýtě vybudovali karosářskou firmu, která vyráběla karoserie pro osobní automobily a získala si pověst špičkového výrobce. Sodomkova karosárna ve Vysokém Mýtě dodávala karoserie na podvozky značek Škoda, Tatra a Praga a v menší míře také na vybrané zahraniční vozy, které sloužily především jako reprezentativní limuzíny.
Po roce 1948 stát firmu znárodnil a začlenil ji do národního podniku. Na práci původní dílny navázal státní podnik Karosa, který ve Vysokém Mýtě rozvinul výrobu autobusů. Karosa využila místní karosářskou tradici, ale fungovala už jako součást centrálně řízeného průmyslu v Československu. V současnosti podnik funguje pod názvem Iveco Czech Republic, patří italské průmyslové skupině Iveco Group.