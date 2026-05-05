Soud bude rozhodovat o páté stížnosti na vazbu kvůli požáru pardubické zbrojovky

Pobočka krajského soudu v Pardubicích dostala pátou stížnost na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. ČTK to sdělila mluvčí Krajského soudu Hradec Králové Kateřina Jarkovská. Předchozí čtyři stížnosti na vazbu ve stejné věci soud zamítl. Okresní soud poslal obviněné do vazby kvůli obavám z útěku, ovlivňování svědků i pokračování v trestné činnosti.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Holding před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle firmy LPP Holding nikdy neuskutečnil. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.
V souvislosti s případem policie dosud zadržela deset lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. O zbylých dvou stížnostech na vazbu soud zatím jednání nenařídil. Další tři zadržení jsou v Polsku.