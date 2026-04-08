Krajský soud v Pardubicích dnes podruhé odročil jednání o sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Společnost AVE CZ se u soudu brání proti změně územního plánu obce. Podle ní by nový dokument znemožnil uvést spalovnu do provozu v zamýšlené větší kapacitě. Rozsudek soudce plánuje vynést v úterý 14. dubna.
O zprovoznění odstavené spalovny AVE CZ usiluje od roku 2006. Rybitví se snaží změnou územního plánu investici zabránit. Poprvé změnu provedla v roce 2010, o rok později ji Nejvyšší správní soud zrušil. Obec proto loni vydala s mírnými obměnami změnu dokumentu podruhé. "Bylo z mého pohledu náročné slyšet, co všechno děláme špatně. Pocity mám smíšené, nicméně mi to nebere sílu dál se případu věnovat," řekla Eva Šmeralová (Sdružení Pro Rybitví).
V první změně územního plánu Rybitví zakázalo v areálu spalovny nakladání s odpady. Napodruhé už to povoluje, ale bez možnosti dalšího rozšiřování kapacity či rozsahu provozu. Bez modernizace se ale investor neobejde, protože ho k tomu zavazuje legislativa. Chce modernější a kapacitnější zařízení, které zvládne spalovat až 20.000 tun nebezpečného odpadu ročně, řekl po jednání předseda stavebního výboru obce Rybitví a zastupitel Darek Horník.
"Zastáváme názor, že pokud někdo nabude součást technologického celku, který je provozován za určitým účelem, musí mu být tento účel umožněn, přičemž současný územní plán takové využití připouští. Pokud má však vlastník další záměry, například zvyšovat kapacitu zařízení, rozšiřovat rozsah přijímaných odpadů a podobně, jedná se o jeho podnikatelské riziko," řekl Horník.
Pokud obci soud příští týden nevyhoví, bude dál využívat zákonné možnosti, aby investici zabránila. Rybitví i obce v okolí se budou dál účastnit správních řízení, zejména řízení o integrovaném povolení, budou aktivní i při stavebním řízení, řekl zastupitel Horník.
Právnička společnosti AVE CZ Michaela Dvořáková se dnes nechtěla vyjadřovat pro média. V závěrečné řeči uvedla, že územní plán nesmí být nástrojem diskriminace založené na libovůli obce vůči konkrétním investičním záměrům. Firma proto požaduje od soudu zrušení části územního plánu, který se projektu týká. Investiční záměr v minulosti získal kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a usiluje o integrované povolení, uvedla při jednání.