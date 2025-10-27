Elektrárny Opatovice prohrály spor s obcí, jsou zátěží pro okolí. Vyšší daň platí

David Půlpán
  8:52aktualizováno  8:52
Elektrárny Opatovice neuspěly s návrhem na zrušení rozhodnutí zastupitelů v Opatovicích nad Labem, kterým firmě stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Podle krajského soudu obec postupovala správně, k žádné diskriminaci nedošlo a vyšší daň je oprávněná, protože provoz znamená pro okolí ekologickou i hlukovou zátěž. Opatovice tím získají miliony do rozpočtu.
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.

Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Zásoba uhlí u elektrárny v Opatovicích nad Labem (26. června 2012)
Elektrárny Opatovice nad Labem
Elektrárna Opatovice
Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
5 fotografií

Zastupitelé v Opatovicích nad Labem požadují vyšší daň z nemovitosti po firmách, jejichž provoz podle nich znečišťuje životní prostředí, komplikuje dopravu nebo zatěžuje okolí hlukem. Elektrárny Opatovice se pokusily před zvýšeným odvodem peněz bránit u soudu, ale neuspěly.

„Rozhodnutí soudu vítáme, potvrdilo se, že jsme postupovali správně a odůvodnění bylo v pořádku,“ řekl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

Pardubická pobočka krajského soudu rozhodla o věci už na konci září, ale odůvodnění rozsudku rozeslala minulý týden.

Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti se může pohybovat od 0,5 do 5. Elektrárna v roce 2023 platila kvůli rozhodnutí obce maximální koeficient. O rok později ho zastupitelé snížili na hodnotu 4 a mírně zvýšili jiným firmám.

Elektrárna si u soudu stěžovala mimo jiné na to, že opatření má diskriminační charakter, protože se obec k jiným společnostem podnikajícím v Opatovicích nad Labem chová odlišně a koeficient jim nezvyšuje.

Není to diskriminace, rozhodl soud

Krajský soud tuto námitku odmítl proto, že diskriminací se míní rozdílné zacházení s osobami nacházejících se v podobné situaci, které nemá rozumné odůvodnění. Průmyslový areál elektrárny je v místě svým rozsahem specifický, obdobný subjekt tam není. Už proto nemohla být elektrárna diskriminována, uvedl v odůvodnění soud.

Vedení elektrárny vadilo, že obec zdůvodnila vyšší koeficient mimo jiné i emisemi, které podle místních politiků produkuje. Proti tomu argumentovalo výsledky měření Českého hydrometeorologického ústavu, které nepotvrdily negativní dopad na ovzduší v Opatovicích nad Labem.

„Za posledních deset let došlo k několikanásobnému snížení velikosti emisí produkovaných EOP,“ uvedla ve svém stanovisku elektrárna.

Soud ale argumentaci obce podpořil. „V dané věci není pochyb, že s provozem kogenerační uhelné elektrárny je spojena ekologická zátěž pro její okolí, tedy i pro území obce Opatovice nad Labem, které se nachází v její blízkosti. Již z hlediska způsobu provozu navrhovatelky je zřejmé, že je zdrojem emisí,“ uvedl krajský soud v odůvodnění rozsudku.

Podobným způsobem obstálo i tvrzení opatovických politiků, že samotná elektrárna narušuje krajinu, podle soudu je to „neoddiskutovatelné“, byť podnik odděluje od obce dálniční mimoúrovňová křižovatka.

Místní politici opět změní výši daní

Obec Opatovice nad Labem i díky rozhodnutí pardubické pobočky krajského soudu bude letos inkasovat z daně z nemovitosti podle předběžných odhadů přibližně jedenáct milionů korun. V příštím roce se koeficienty pro výpočet daně v Opatovicích nad Labem opět změní. Více do obecní kasy odvedou i menší podnikatelé v centru Opatovic. Rozhodli o tom zastupitelé.

„Je to minimální zvýšení koeficientu, z hodnoty 1,5 na 2. Získáme tím asi 750 tisíc korun. Chceme měřit všem stejným metrem,“ uvedl starosta.

Elektrárny v Opatovicích přejdou z uhlí na plyn. Změna přijde na deset miliard

Peníze od firem a podnikatelů obec podle něj investuje do rozvoje infrastruktury, například do prvků zajišťujících větší bezpečnost chodců a cyklistů, anebo do lepšího vybavení mateřské školy.

„Myslím si, že to vyjadřuje symbiózu mezi obcí a podnikatelským sektorem, zaměstnavatelé potřebují pracovní sílu a pracovní síla zde bude bydlet, když zde k tomu budou dobré podmínky,“ uvedl Pavel Kohout.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.