Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:12aktualizováno  16:12
Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po klubu odstupné 11,6 milionu korun za předčasné ukončení smlouvy, omluvu v médiích a pokutu za negativní vyjádření o jeho osobě.
Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře...

Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře naložený nový kouč Václav Varaďa. | foto: HC Dynamo

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, pardubický kouč Václav Varaďa.
Václav Varaďa udílí pokyny svým svěřencům během finále Spengler Cupu.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 2. kolo hokejové extraligy, Václav Varaďa,...
Třinecký trenér Václav Varaďa křepčí s mistrovskou trofejí.
12 fotografií

Trenér v květnu 2023 podepsal s Pardubicemi smlouvu na pět let, v lednu 2024 ale předčasně skončil. Klub jeho odvolání odůvodnil nedostatečnou péčí o klubovou mládež i trenéry B-týmu, nespoluprací s realizačním týmem a skautem či nepodáváním přesných informací členům představenstva. Majitel klubu Petr Dědek také nebyl spokojen s tím, jak podle něj trenér komunikoval a narušoval atmosféru v kabině.

Varaďa podal žalobu s nárokem na ochranu osobnosti a požadoval náhradu nemajetkové újmy a omluvu. Okresní soud mu původně odstupné přiznal, odvolací krajský soud mu vloni v říjnu věc vrátil k novému projednání.

Předsedkyně senátu Okresního soudu Jitka Nováková se dnes snažila obě strany přivést jednání o smíru. Vyložila jim předběžný názor soudu, podle nějž každé právní jednání podléhá výkladu, tedy i ukončení smlouvy, a je nutné se jím zabývat. Nejistá je situace ohledně smluvní pokuty za negativní vyjádření, kde sice zřejmě k porušení práva došlo, ale asi ne v takové míře, jak si žalobce představuje. Vše by mohlo skončit jen s omluvou, která musí být přiměřená formou i obsahem, jinak by ji soud mohl zamítnout.

Obě strany sporu dnes souhlasily s tím, že se pokusí nalézt kompromis s pomocí mediátora. Již dříve se podle svých prohlášení snažily dojít ke smíru, ale bez úspěchu. Soud určil desetidenní lhůtu, aby mu klub a Varaďa oznámili, kterého mediátora společně vybrali. Pokud by se to nestalo, určil by mediátora sám. Další jednání soudu předsedkyně odročila na neurčito.

Slušnost a fair play jsou mé pilíře, tvrdí kouč

Majitel klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek vytkl Varaďovi jeho postupy, vulgarity a další nedodržení smlouvy. Proti tomu se trenér ohradil.

„S neprofesionalitou a nedbalostí na mne opravdu nechoďte. Každý, kdo mne zná, ví, že nikdy hráče, kolegy, ale ani soupeře neurážím, že se vždy chovám korektně a férově. Slušnost a fair play jsou základními pilíři mé cesty. A tak tomu bude i nadále, ať už mne zavede kamkoli,“ reagoval Varaďa, jehož žalobou se v létě zabýval Okresní soud v Pardubicích.

Soud kouči Varaďovi kompenzaci 11 milionů od Pardubic nepotvrdil, spor pokračuje

Rozsudek mu vyhověl v plném rozsahu, informoval mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Martin Kos. Klub se ale proti rozsudku odvolal. Krajský soud však uznal námitky klubu, že žaloba byla neurčitá a málo konkrétní.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících

Hasiči zasahují u dopravní nehody tramvaje a autobusu na Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů v Praze. V tramvaji cestovalo více než padesát lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Řidič autobusu skončil...

21. října 2025  16:52,  aktualizováno  17:07

V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Specialisté na místě zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Postižená část...

21. října 2025  16:02,  aktualizováno  17:06

Senát potvrdil Čapka jako rektora, povede Univerzitu Pardubice do r. 2030

Univerzitu Pardubice nadále povede Libor Čapek, do funkce rektora ho podruhé zvolil akademický senát. Neměl protikandidáta. Škola to uvedla v tiskové zprávě....

21. října 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Brněnské představení Jak chutná moc uvidí diváci ve zchátralém domě

Do chátrajícího opuštěného domu zasadilo brněnské Divadlo Feste novou inscenaci Jak chutná moc. Adaptace stejnojmenného románu Ladislava Mňačka je třetím...

21. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chotěboř má v plánu relaxační centrum s bazénem, radnice zveřejnila studii

Chotěboř na Havlíčkobrodsku chce v okrajové části města postavit relaxační centrum s bazénem, dětskou hernou, odpočinkovými místy uvnitř i venku a autokempem....

21. října 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Festival BOO představí, jak se poučit z neúspěchu

21. října 2025  16:47

Češi tloustnou. VFN rozšiřuje „XXL oddělení“, kam vozí pacienty jeřábem

Populace českých dětí přestala cvičit. Přese všechna administrativní opatření je tělocvik na školách ušmudlanou popelkou a rodiče chrlí svým dětem omluvenky jako na běžícím pásu. Sice vědí, nebo...

21. října 2025  16:30

Po opravě je cesta mezi Pazdernou a Žermanicemi bezpečnější

21. října 2025  16:19

Girlandy do centra Brna mají být hotové v polovině roku 2027 a stát 8,5 mil. Kč

Společnost Technické sítě Brno (TSB) připravuje soutěž na podobu nového slavnostního osvětlení pro centrum města. Cílem firmy je nastavit co nejpřesnější...

21. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Půta zůstává hejtmanem Libereckého kraje, ANO návrh na odvolání nepodalo

Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) obviněný z neoznámení nabídky úplatku zůstává hejtmanem, návrh na jeho odvolání opoziční ANO nepodalo. Na...

21. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:38

V Žatci představili monografii o politických popravách v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů dnes v Žatci představil kolektivní monografii s názvem Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu....

21. října 2025  14:36,  aktualizováno  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.