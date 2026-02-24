Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Soudní líčení v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu u enteria areny u Okresního soudu v Pardubicích od úterního rána pokračuje. A byť je pravomocný verdikt ještě hodně daleko, jedno se dá říct už dnes. Policejní akce a následné vsazení bývalého primátora Martina Charváta a jeho exnáměstkyně Heleny Dvořáčkové do vazby v listopadu 2023 dnes působí jako krok, jehož razance neodpovídá současným návrhům žaloby.
„Státní zástupkyně navrhuje jen peněžité tresty a zákaz činnosti v orgánech firem. To je vše. Ovšem my věříme, že nakonec dosáhneme zproštění viny,“ uvedla u soudu obhájkyně Martina Charváta Dana Libochowitzová.
Dosavadní průběh jednání zatím nepřinesl důkazy o osobním prospěchu obžalovaných. Státní zástupkyně Adéla Rosůlek už například prozradila, že obžalovaní neměli ze svých kroků žádný zisk. „Prospěch prokázán nebyl, obžaloba stojí zejména na odposleších, tedy domluvě obžalovaných. Chtěli dosáhnout vyloučení firmy Porr a přáli si, aby zakázku získala firma Chládek a Tintěra,“ řekla.
Podle ní se Charvát, Dvořáčková, Michal Drenko a Pavel Nevečeřal z představenstva Rozvojového fondu snažili vyloučit ze soutěže společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma na druhém místě Chládek a Tintěra. Aby zastřeli svůj úmysl, oslovili znalce, který měl potvrdit, že vítěz soutěže nabídl nereálně krátký termín zhotovení stavby. Posudek za 242 tisíc korun bez DPH to však nepotvrdil.
23. února 2026
Po pondělním vyjádření bývalé náměstkyně Heleny Dvořáčkové se v úterý ujal slova bývalý primátor Martin Charvát, který kritikou žaloby rozhodně nešetřil. „Nikdy jsem se nesnažil vyloučit firmu Porr ze soutěže. Naopak jsem pro ni hlasoval. Ovšem nezdál se mi termín dokončení stavby, který firma určila na 441 dní. Jako stavař a odborník na podobné stavby jsem věděl, že se to za tuto dobu nedá stihnout. Proto jsme chtěli mít v ruce posudek, který by nám to potvrdil,“ uvedl na svou obhajobu před soudem.
Ovšem posudek profesora Jarského ukázal, že při maximálním nasazení pracovníků je takový termín reálný. A tak tedy nakonec smlouvu s firmou Porr podepsali. Podle Charváta je měl posudek zároveň ochránit před firmou Chládek a Tintěra, která v soutěži neuspěla.
„Určitě nešlo o vyhozené peníze. I když nám analýza ukázala něco jiného, než jsme si mysleli, dokument posloužil k tomu, že jsme odmítli námitky druhé firmy v pořadí. Měli jsme strach, že soutěž napadne u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nám se celý projekt výrazně zdrží,“ shodovali se ve výpovědích Charvát a Dvořáčková.
Několikrát zdůraznil, že se sám opírá o policejní odposlechy, které podle něj jeho tvrzení spíše potvrzují. „Nikde na nich nenajdete, že bych nechtěl, aby vyhrála firma Porr. Navíc sám jsem dbal na to, aby se naše jednání nahrávala. Proč bych to dělal, kdybych chystal něco nekalého?“ uvedl Charvát.
Stavba se nakonec opravdu zpozdila
Firma Porr nakonec skutečně stanovený limit nedodržela. „Zdržení oproti slibům bylo 97 dní. A to se přitom stavba postupně pro firmu zjednodušila. Vypadlo třeba hřiště na střeše budovy,“ uvedla Dvořáčková.
Charvát své jednání vysvětlil i tím, že měl velmi negativní zkušenost s firmou Porr ze stavby fotbalového Letního stadionu. „Tam jsem zjistil, že společnost má velmi tvrdé manažery a právníky a že je těžké s nimi jednat. Chtěli jsme mít proto jistotu, že bude vše v pořádku. Nakonec se město kvůli stadionu s firmou Porr i soudilo,“ řekl.
Podobně vysvětloval i druhou větev kauzy, kde jde o stavebně technický dozor na stavbě. Všech šest obžalovaných, mezi něž patří i Otakar Janecký a Jaroslav Menšík, viní obžaloba ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Při vypsání soutěže oslovil fond pět subjektů, navíc se přihlásili další firmy s výhodnými nabídkami. Členové představenstva prý chtěli zvýhodnit některé přihlášené, kvůli tomu soutěž zrušili a oslovili napřímo dva účastníky, z nichž nakonec vybrali nejlepší nabídku, i když nepatřila mezi jimi preferované.
„Původní nabídky firem se týkaly vlastně jiné stavby. Když jsme věděli, že bude stavět firma Porr, navíc ve velmi omezeném termínu, tak jsem věděl, že musíme mít na stavbě dozor téměř každý den v týdnu a že musí být nekompromisní a pečlivý. To za původně oznámené sumy udělat nešlo. Že naše úmysly nebyly jiné, dokazuje i to, že nakonec zakázku získala firma, která byla až původně čtvrtá v pořadí. Přeskočila tu třetí, která svou cenu po oznámení rozsahu práce zvedla,“ doplnil Martin Charvát, který byl na základě kauzy vyloučen z hnutí ANO a v politice ze dne na den skončil.
„Zničilo mu to kariéru, byl ve vazbě přes Vánoce. Nepustili k němu tehdy ani rodinu,“ dodala Libochowitzová.
Bývalý úspěšný hokejista Otakar Janecký si podle jeho slov nechával pouze poradit. „Většinou jsem na jednání představenstva jen seděl a koukal. Co se týče parkovacího domu, nechal jsem si poradit od pana Charváta, paní Dvořáčkové a pana Menšíka,“ uvedl dvojnásobný vítěz extraligy v dresu Pardubic a mnohonásobný reprezentant.
Obžalobu odmítl i bývalý předseda představenstva fondu Pavel Nevečeřal. „Byl jsem v šoku a dodnes vlastně jsem, když mi ráno u dveří zazvonili příslušníci kriminální policie a skončil jsem v cele předběžného zadržení. Dodnes to vůbec nechápu, nic jsem neprovedl a vlastně ani nemohl,“ řekl před soudem.