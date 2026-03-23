Zvrat se nekonal. Klíčový svědek podržel obžalované v kauze parkovacího domu

Milan Zlinský
  16:22aktualizováno  16:22
Dnešní pokračovaní soudu s bývalým primátorem Pardubic Martinem Charvátem a dalšími obžalovanými z kauzy parkovacího domu zvrat nepřineslo. Klíčový svědek ve větvi stavebního dozoru potvrdil verzi obhajoby a zpochybnil tvrzení o vzniku škody, na kterém obžaloba stojí. Naopak právník Rozvojového fondu Vladimír Zima odmítl vypovídat.
Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23. února 2026) | foto: ČTK

Soutěž na stavitele samotného parkovacího domu v Pardubicích a soutěž na firmu, která na stavbě udělá dozor investora. Dva body obžaloby proti bývalému vedení Rozvojového fondu Pardubice v kauze parkovacího domu u arény. Dnešní soudní přelíčení se týkalo hlavně té druhé části.

Do jednací síně totiž dorazil Martin Skála, který stavební dozor pro fond dělal. „Neměl jsem pocit, že jsem byl v soutěži nějak zvýhodněný, spíše naopak,“ uvedl Skála, který se profesi věnuje 30 let a podle jeho slov dělal dozor u stovek projektů.

Státní žalobkyně viní bývalé představenstvo fondu z toho, že zrušilo první kolo soutěže, ve kterém se hlásily firmy z Prahy a Liberce s nízkými cenami. Nakonec dostal práci Skála.

„Přihlásily se nám dvě firmy, které jsou o 50 až 40 procent levnější než ty ostatní. Jedna je z Liberce a druhá z Prahy,“ uvedl na záznamu z jednání vedení fondu 31. května 2023 Michal Drenko z ANO, tehdejší místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti.

Firmy nabízely, že dozor udělají za zhruba 700 tisíc. Podle politiků však za takové peníze nebylo možné dělat pečlivý stavební dozor u náročné stavby, kterou navíc firma Porr slíbila postavit za rekordních 441 dní.

„Proto jsem postupně navyšoval cenu dozoru, protože se zvedal počet dní, během kterých jsem musel na stavbě fyzicky být,“ uvedl Skála, vítěz zakázky která byla nakonec o 600 tisíc korun vyšší než nabízely dvě zmíněné firmy.

A právě tato částka je podle státní zástupkyně Adély Rosůlek způsobená škoda. Za to bývalým politikům navrhuje peněžité tresty až do výše jednoho milionu a také zákaz činnosti. Obžalovaní s tím nesouhlasí.

Soutěž prý vůbec dělat nemuseli

„Je to naprostý nesmysl, jen prostě kupeckými počty odečíst cenu nejnižší nabídky z prvního kola soutěže a tu nakonec vítěznou. Jednalo se o úplně jiné plnění. Ta škoda je velmi spekulativní,“ uvedl v pondělí u soudu Martin Charvát.

Ostatně obžalovaní se už dříve před soudem hájili, že první kolo soutěže na stavební dozor museli zrušit ve chvíli, kdy se dozvěděli, že bude stavět Porr. Se stejnou firmou totiž v roce 2023, kdy se vše odehrávalo, řešili velké problémy s opravou Letního stadionu. Spor o vícepráce nakonec skončil u soudu.

„Věděli jsme, že potřebujeme velmi kvalitní dozor, který bude na stavbě bydlet,“ uvedl Drenko. A to se nakonec stalo. Vybraný Skála bydlí jen pět minut chůze od parkovacího domu. „Byl jsem tam každý pracovní den. Někdy i dvakrát nebo třikrát. Chodil jsem často i o víkendech, kdy se také stavělo,“ uvedl Skála.

Advokáty obžalovaných zajímalo, jak by stavba podle Skály vypadala, kdyby na ní dozor docházel dvakrát třikrát v týdnu, jak bylo myšleno v první soutěži na zakázku.

„Tak asi by se to také postavilo, ale zdaleka by se neušetřilo tolik peněz. Věděl jsem vše do detailů. Třeba, že se odvezlo méně kontaminované zeminy, nebo že se použilo méně železa. Vše jsem uvedl jako méněpráce,“ řekl Skála s jehož prací bylo i nové vedení Rozvojového fondu evidentně spokojené hodně, protože mu dalo další práci. „Mám s fondem smlouvu od prvního února letošního roku,“ dodal Skála.

Podle lidí, kteří fungování ve fondu i soutěže na stavební zakázky znají dokonale, bývalé vedení městské firmy udělalo v celé věci procesní chybu. Nikoliv však kriminální čin. I podle obžaloby se osobní obohacení obžalovaných neprokázalo.

„Soutěž vůbec dělat nemuseli. Šlo o zakázku malého rozsahu. Když už ji ale udělali, tak měli postupovat dál podle zákona. Ten jim umožňuje i soutěž zrušit. Ale pak měli vypsat novou na základě jiných parametrů. A to oni neudělali. Poptali firmy na třetím a čtvrtém místě té první soutěže, ty jim poslaly nabídku a oni vybrali tu levnější. Tady byla chyba,“ uvedl zdroj redakce, který je detailně s případem obeznámen, ale nemůže ho v této chvíli veřejně komentovat.

Právník odmítl vypovídat

Soudkyně Barbora Kocourková v pondělí vyslechla ještě dva svědky, ale ani to zásadní zvrat do procesu nevneslo. Nejprve právník Rozvojového fondu Vladimír Zima odmítal vypovídat. „Mohl bych si přivodit vlastní trestní stíhání,“ argumentoval a dodal, že nebyl zcela zbaven mlčenlivosti, takže by stejně nemohl vypovídat v plném rozsahu. „Nikdy bych neměl vypovídat proti svému klientovi,“ doplnil.

Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil

Ochotně pak vypovídala Karolína Vopršalová z pardubické radnice, kde má na starost veřejné zakázky. Uvedla, že se jí obžalovaná bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková ozvala s tím, že potřebuje nějaké informace ohledně zadávání veřejných zakázek.

„Znaly jsme se z radnice, když pracovala jako náměstkyně. Měly jsme korektní vztah, neviděla jsem důvod proč ji nevyhovět. Působilo to na mne úplně normálně. Dopředu jsem ji ale řekla, že se budeme bavit pouze v obecné rovině. Na to abych ji mohla v této věci nějak radit, musela bych si zakázku nastudovat. A na to jsme neměla časové kapacity, mám své agendy dost a dost,“ uvedla před soudem úřednice.

Další jednání soudu je naplánované na 23., 27. a 30. dubna.

