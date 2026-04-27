Kauza parkovacího domu u soudu. Soutěž byla původně zrušena, řekl svědek

Autor: iDNES.cz, zln, ČTK
  15:42aktualizováno  15:42
Zadávací řízení na stavbu parkovacího domu v Pardubicích bylo v létě roku 2023 nejdříve zrušeno z ekonomických důvodů. Později po námitkách se zdroje financování našly a městský fond své rozhodnutí o zrušení soutěže anuloval a podepsal smlouvu s vítěznou společností Porr. Před Okresním soudem v Pardubicích to v pondělí řekl jako svědek právník Jindřich Vítek, jehož advokátní kancelář si najala na pomoc se soutěží městská firma Rozvojový fond Pardubice.
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025) | foto: ČTK

19 fotografií

Před soudem stojí kvůli zakázce na stavbu šest lidí obžalovaných ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušení povinnosti při správě cizího majetku. O zrušení soutěže dosud nikdo z nich nemluvil. Vítkovu dnešní výpověď nerozporovali.

Mezi obžalovanými jsou i bývalý primátor a radní Pardubic za ANO Martin Charvát a jeho bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková (dříve ANO a SPD). Vinu odmítají.

Vítek řekl, že společnost Porr podala proti zrušení výběrového řízení námitky. Podle ní byla soutěž zrušena účelově a uváděné důvody byly nepravdivé. Nakonec fond další peníze na stavbu našel a s firmou Porr, která podala nabídku s cenou 340 milionů korun, kontrakt uzavřel.

Podle Vítka byla původně soutěž zrušena ze zákonných důvodů a pozdější anulování tohoto rozhodnutí není neobvyklé. Stává se to u projektů, kde investor nedostane na záměr dotaci, nebo při krácení rozpočtů měst, řekl.

Odpoledne dorazil k soudu i primátor Pardubic Jan Nadrchal. „Vlastně nevím proč tady jsem,“ řekl před líčením. Nakonec vypovídal půl hodiny a nic zásadního v celém procesu nezměnil. Hlavně se postavil za Martina Charváta. „Znám ho jako velmi pečlivého a pracovitého člověka. Každé rozhodnutí jak naložit s veřejným majetkem hodně zvažoval. Neměl jsem vůbec pocit, že by nějakou firmu chtěl v soutěži zvýhodnit,“ uvedl.

Podle obžaloby se Charvát, Dvořáčková, Michal Drenko a Pavel Nevečeřal z představenstva fondu snažili vyloučit ze soutěže společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma na druhém místě Chládek a Tintěra. Aby zastřeli svůj úmysl, oslovili znalce, který měl potvrdit, že vítěz soutěže nabídl nereálně krátký termín zhotovení stavby. Posudek za 242 tisíc korun bez DPH to však nepotvrdil.

19 fotografií

Vítek cenu posudku považuje za standardní. Skupina, v níž byl ještě Otakar Janecký a Jaroslav Menšík, se podle obžaloby snažila výběrové řízení zrušit, nakonec ale byla smlouva podepsána se společností Porr.

Státní zástupkyně Adéla Rosůlek v jejich jednání spatřuje sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle ní nebyl prokázán prospěch z manipulace zakázky, obžaloba stojí zejména právě na odposleších, tedy domluvě obžalovaných. Pro obžalované navrhla žalobkyně peněžité tresty a zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem.

Podle spisu se šest obžalovaných také domlouvalo na tom, jak vyřadit vítěze soutěže na výběr stavebního dozoru. Toto výběrové řízení bylo zrušeno, později fond oslovil napřímo dva účastníky, z nichž vybral vítěze.

23. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

27. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

27. dubna 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:53

27. dubna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

27. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

27. dubna 2026  16:52

27. dubna 2026  16:49

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

27. dubna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.