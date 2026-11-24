Případ je jednou z větví rozsáhlé policejní razie z listopadu 2023. Týká se zakázky na stavbu parkovacího domu za zhruba 340 milionů korun. Vedení Rozvojového fondu se v roce 2023 zabývalo nabídkou společnosti Porr, která nabídla nejnižší cenu a dobu výstavby 441 dní.
Podle obžaloby se tehdejší primátor Martin Charvát, jeho náměstkyně Helena Dvořáčková a představitelé fondu Michal Drenko, Pavel Nevečeřal, Otakar Janecký a Jaroslav Menšík snažili vítěznou firmu ze soutěže vyřadit, aby zakázku získala pardubická firma Chládek a Tintěra, která skončila až jako druhá. Nechali proto zpracovat odborný posudek za 242 tisíc korun bez DPH, který měl prověřit reálnost nabízeného termínu. Posudek ale potvrdil, že stavbu lze za určitých podmínek v daném termínu dokončit. Zakázku tak nakonec získala firma Porr.
Koncem listopadu 2023 zadržela policie při rozsáhlé razii v Pardubicích 19 lidí. Vyšetřování se týkalo několika větví podezřelého ovlivňování veřejných zakázek. Kauza parkovacího domu je jednou z nich, týká se jí i druhá část obžaloby. Podle státní zástupkyně se vedení Rozvojového fondu pokusilo vyřadit dvě levnější nabídky a následně vybralo jiného dodavatele. Fond tak utrpěl škodu ve výši zhruba 600 tisíc korun.
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Obhajoba naopak tvrdí, že po rozhodnutí stavět v mimořádně krátkém termínu potřebovala intenzivnější stavební dozor, než jaký nabízely původně levnější firmy.
Policie navrhla obžalovat šest lidí na podzim 2025, soud však 26. listopadu 2025 vrátil věc k došetření kvůli procesním nedostatkům v závěru vyšetřování. Po jejich odstranění začalo hlavní líčení až v únoru 2026. Soud vyslechl obžalované i svědky. Součástí jednání bylo také přehrání odposlechů z jednání představenstva Rozvojového fondu.
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Letos v listopadu nakonec zazněly závěrečné řeči. Státní zástupkyně Adéla Rosůlek požaduje pro Martina Charváta, Michala Drenka a Pavla Nevečeřala milionové peněžité tresty a pětiletý zákaz působení ve statutárních orgánech a dozorčích radách. Pro další obžalované navrhla nižší peněžité tresty a zákaz činnosti. Obžalovaní naopak žádají zproštění viny.