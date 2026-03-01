Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil

Milan Zlinský
  11:12aktualizováno  11:12
První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly žádné důkazy o korupčním jednání či osobním prospěchu. Případ, který začal razií a vazbou, se nyní jeví spíše jako spor o zákonnost zvolených postupů.

Dva a půl roku čekala pardubická veřejnost na to, až začne soud s bývalým primátorem Pardubic Martinem Charvátem a jeho bývalou náměstkyní Helenou Dvořáčkovou.

Velká policejní akce, při které v listopadu 2023 spoutaného tehdejšího radního města za ANO vodili po městě kriminalisté v maskách a soudce ho pak poslal na dlouhé týdny do vazby, nasvědčovala tomu, že půjde o velkou korupční kauzu. Představivost mnohých doplňoval důvod zatčení politiků z vedení Rozvojového fondu: soutěž na stavbu parkovacího domu za zhruba 340 milionů korun.

Jenže první dny v jednacím sále okresního soudu v Pardubicích přinesly docela jiný obrázek. Nezazněl zde zatím jediný důkaz o tom, že by se obžalovaní osobně obohatili nebo přijali úplatek. Z dosavadního jednání naopak nic nezpochybnilo verzi obžalovaných, že se snažili pojistit proti komplikacím při stavbě.

„Doteďka nechápu, proč tady sedíme,“ řekl v reakci na dosavadní průběh řízení bývalý šéf představenstva fondu Pavel Nevečeřal ze Společně pro Pardubice.

Zatím předložené důkazy se týkají především způsobu zadání zakázek a neobsahují přímý důkaz o osobním obohacení. A to platí pro oba body obžaloby.

V prvním bodě státní zástupkyně říká, že se Charvát, Dvořáčková, Michal Drenko a Nevečeřal z představenstva fondu snažili vyloučit ze soutěže společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma na druhém místě Chládek a Tintěra.

Objednali si analýzu, která měla posoudit, zda firma s nejlepší nabídkou je schopna stavbu zvládnout za slíbených 441 dní. A když posudek odpověděl ano, zakázku firmě svěřili. Soud minulý týden nechal přehrát záznam z jednání představenstva fondu ze dne 31. května 2023, kde se vedení městské firmy shodlo, že není důvod firmu Porr vyřadit ze soutěže. „Na základě tohoto je nemůžeme v žádném případě vyloučit,“ řekla tehdy na jednání na adresu firmy Porr Dvořáčková.

Mluvila o posudku, který si nechalo vedení fondu zpracovat od profesora ČVUT Čeňka Jarského – odborníka na pozemní stavitelství. Za analýzu fond zaplatil 242 tisíc korun bez DPH, a podle obžaloby tím zmínění politici způsobili městské firmě škodu. „My to tak nevidíme. Dokonce jsme se v této věci ani nepřihlásili jako poškození,“ uvedl dnešní ředitel Rozvojového fondu Jan Kratochvíl, který ze své pozice poté na stavbu parkovacího domu dohlížel.

Jsem nevinný a odposlechy to potvrzují, hájí se exprimátor Charvát u soudu

Nutnost vypracování posudku obžalovaní před soudkyní Barborou Kocourkovou obhajovali ve svých výpovědích. Charvát i Dvořáčková, která také na několik týdnů musela do vazební cely, shodně argumentovali tím, že 441 dní na tuto stavbu jim připadalo příliš málo. „Měli bychom se jich ještě jednou zeptat, zda myslí těch 441 dní vážně. Oni řeknou, že ano. Jinak není důvod je dál nějak týrat. Stejně je jasné, že to Porr vyhraje,“ říká na záznamu z jednaní Dvořáčková.

Politici přitom čelí obvinění, že se snažili přihrát zakázku pardubické firmě Chládek a Tintěra, která skončila druhá v pořadí.

A vlastně kvůli této konkurenční firmě si nechali politici zpracovat zmíněný posudek. Měli strach z toho, že krátkou dobu stavby napadne pardubická společnost u Úřadu pro hospodářskou soutěž. Právě kvůli tomuto parametru totiž Chládek a Tiňtera soutěž prohrál. Cenu nabídly obě firmy podobnou. „Podle pana profesora to s odřenýma zádama vychází. Za předpokladu, že Porr bude stavět sedm dní v týdnu vždy aspoň deset hodin. Teoreticky to tedy možné je, byť jsem si jistá, že to Porr nestihne,“ uvedla na jednání představenstva Dvořáčková, která nebyla jeho členkou. Na celé akci se podílela jako projektová manažerka.

Časová osa případu

Listopad 2023

  • Policie při velkém zásahu v Pardubicích zatkla celkem 19 lidí včetně exprimátora Martina Charváta.

Prosinec 2024

  • Policie znovu na krátký čas zadržela Charváta, jeho exnáměstkyni Helenu Dvořáčkovou a zbytek někdejšího představenstva Rozvojového fondu kvůli parkovacímu domu.

Listopad 2025

  • Soud vrátil policii a státnímu zastupitelství případ zakázek kolem parkovacího domu k došetření.

Únor 2026

  • Začal soud s vedením fondu.

Nakonec Porr se oproti slibům zdržel asi o měsíc. A to kvůli tomu, že se na místě našly staré ekologické zátěže z doby, kdy na parcele stála benzinka. Problémy byly i s přeložkami sítí. Ovšem i na tyto aspekty Charvát a Dvořáčková odkazovali ve svých výpovědích, když uváděli, že jim 441 dní přijde jako málo.

Druhá větev případu se týká výběru firmy na provedení stavebního dozoru investora. Tedy člověka, který bude kontrolovat firmu Porr, že staví podle projektu a plní všechny lhůty. Obhajoba staví případ do roviny přehnané opatrnosti spíše než úmyslného porušení zákona.

Vůbec žádnou veřejnou soutěž totiž obžalovaní dělat nemuseli, protože se nejednalo o zakázku vyšší než dva miliony. Stačilo oslovit pár firem, vybrat nejlevnější a měli by hotovo. Jenže oni soutěž vypsali a nečekaně se jim do ní přihlásili dvě společnosti s diametrálně lepší nabídkou než ty ostatní. „Přihlásily se nám dvě firmy, které jsou o 50 až 40 procent levnější než ty ostatní. Jedna je z Liberce a druhá z Prahy,“ říká na jednání vedení fondu 31. května 2023 Michal Drenko z ANO, tehdejší místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti.

„Chci mít dozor, který bude kopat za nás“

Podle Charváta i Dvořáčkové byly obě nabídky „evidentně podseknuté“ a hned to také říkají na jednání kolegům. Oba dva přitom velkou část života pracovali ve stavebnictví, a měli tak v oboru zkušenosti.

„Ty dvě nabídky si jsou podobné jako vejce vejci, i když jsou z různých míst. To je podle mne známka podvodu. Má to i stejnou úpravu. Navíc za ty peníze sem nikdo z Liberce nebo Prahy nebude přece jezdit minimálně čtyřikrát do týdne. To nejde. Ten dozor tady bude muset být vzhledem k tempu výstavby prakticky pořád,“ uvedla na záznamu Dvořáčková a ostatní ji dávali za pravdu. „Chci mít dozor, který bude kopat za nás,“ řekl Drenko na záznamu schůze.

Proč tak přehnaný důraz na kvalitu dozoru? Politici prý měli strach, aby s firmou Porr nedopadli jako při stavbě Letního stadionu, která v inkriminované době končila a vše směřovalo k soudnímu sporu mezi městem a stavební společností o cenu díla. „Nechtěl jsem, aby nás Porr zase tlačil do kouta, potřebovali jsme silný stavební dozor, který bude nekompromisní,“ uvedl u soudu Charvát, který byl u opravy Letního stadionu jako primátor.

Ani kuličky by s Charvátem necvrnkala, hájí se exnáměstkyně v kauze parkovacího domu

A tak se politici rozhodli, že soutěž na stavební dozor zruší. Že to mohou udělat, jim přímo na jednání potvrdil i přítomný právník. Problém však následoval potom. „Soutěž vůbec dělat nemuseli. Když už ji ale udělali, tak měli postupovat dál podle zákona. Ten jim umožňuje i soutěž zrušit. Ale pak měli vypsat novou na základě jiných parametrů. A to oni neudělali. Poptali firmu na třetím a čtvrtém místě, ty jim poslaly nabídku a oni vybrali tu levnější. Tady byla chyba,“ uvedl zdroj redakce, který je detailně s případem obeznámen, ale nemůže ho v této chvíli veřejně komentovat.

Pravda také je, že se policistům nemusely líbit věty na záznamu z jednání. „Nechceme tady nikoho mimo Pardubice,“ je slyšet z debaty. Ovšem také zaznívají další věty. „Ale je mi úplně jedno, kdo to bude od nás. Jestli Malinský, Bílek nebo Skála. Jde mi jen o to, aby ten stavební dozor na stavbě prakticky bydlel,“ řekl 31. května Drenko.

A na jeho slova vlastně došlo. Zakázku totiž nakonec získal Martin Skála, který sídlí na Sukově třídě. Tedy pár metrů od dnes fungujícího parkovacího domu. „Díky tomu byl pan Skála na stavbě prakticky pořád. Ušetřil nám hodně času, peněz i problémů. Byl to velmi kvalitní dozor,“ řekl Kratochvíl, který bude u soudu jako svědek.

Ovšem v tomto případě je Rozvojový fond veden jako poškozený s tím, že způsobená škoda má být kolem 600 tisíc korun. To je rozdíl mezi původní nejnižší nabídkou na stavební dozor a částkou, za kterou se nakonec dělal. „Jenže to je dozor vlastně v úplně jiném rozsahu. Vlastně na úplně jinou stavbu. Věděli jsme, že musíme mít velmi kvalitní dozor, když firma bude chtít stavět v tak vysokém tempu,“ řekla k nové ceně však u soudu Dvořáčková.

Pokračování procesu soudkyně určila na konec března. Státní zástupkyně navrhuje jen peněžité tresty, nikoli nepodmíněné tresty odnětí svobody. Ve světle toho vypadá přípravné řízení mimořádně zvláštně. „Vy jste možná šokovaní, ale já mám zničený život,“ řekla Dvořáčková hloučku novinářů a advokátů, kteří se u jednací síně pozastavovali nad prozatímním průběhem soudu.

