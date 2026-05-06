Soud obdržel šestou stížnost na vazbu kvůli požáru pardubické zbrojovky

Soud v Pardubicích dostal šestou stížnost na vazbu v kauze útoku na halu zbrojovky LPP Holding. Dosud rozhodl o čtyřech stížnostech, zamítl je. Je to již druhá stížnost na vazbu ve stejné věci během dvou dnů, informovala ČTK mluvčí Krajského soudu Hradec Králové Kateřina Jarkovská.
V souvislosti s případem policie dosud zadržela deset lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. O dvou stížnostech na vazbu soud zatím jednání nenařídil. Tři zadržení jsou v Polsku.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Holding před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle firmy LPP Holding nikdy neuskutečnil. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.