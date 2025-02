„Není to horší než smrt?“ Po útoku otce je dítě trvale zmrzačené, samo ani nedýchá

Trest si muž odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Soudce Miroslav Trávníček jeho čin kvalifikoval jako zvlášť závažný pokus o vraždu a vyhověl státnímu zástupci, který ve své závěrečné řeči požadoval právě osmnáctiletý trest.

„Projednával se zde jeden z nejhorších zločinů vůči bezbrannému kojenci. Určitě nešlo o přímou snahu ho zabít, ale důležitá je lhostejnost k následnému stavu dítěte. Odsouzený ve výpovědi své jednání bagatelizoval, ale musel dobře vědět, že může nastat smrt,“ uvedl státní zástupce Lukáš Hrubý.

Lukáš S. loni v červnu při pokusech ho utěšit a uspat silně třásl s tříměsíčním synem, kterého měl na rukou. Při pokládání na gauč mu navíc dítě sklouzlo a uhodilo se do tváře. Odsouzený pak své partnerce posílal do práce videa, jak malý syn silně brečí a projevuje příznaky tzv. shaken baby syndromu.

Psal jí zprávy jako, proč je pryč a kašle na syna, „když doma chcípá“ a že je mu to jedno. Že se má o něj starat ona, své předchozí jednání jí pak zamlčel. Volal i do nemocnice, ale ani tam nepřiznal, co provedl, a dítě tak nemohlo dostat odpovídající péči. K lékařům se kojenec dostal až o den později.

„Volání do nemocnice pouze využil jako svoje alibi. Odsouzený neudělal nic pro to, aby svého syna zachránil. Přirozenou reakcí snad každého i méně inteligentního člověka v krizové situaci je zavolat pomoc a řešit možné následky. Nic z toho se nestalo,“ odůvodňoval verdikt Trávníček.

Dítě utrpělo trvalé poškození mozku. Je slepé, má vyvinutou poúrazovou epilepsii a zastavil se jeho vývoj. „Následky jsou fatální. Poškozený sice žije a vnímá, ale zastavil se na vývoji čtyřměsíčního dítěte, které není schopno polykat a samo dýchat. Musí být živeno pomocí sondy a je slepé,“ popisoval soudce.

„Odsouzený ho svým jednáním v tomto těle uvěznil. Navíc neustále hrozí riziko smrti kvůli možné infekci. Soudíme tady pokus vraždy, ale řekněme si, jestli to dokonce není ještě horší, než kdyby ke smrti došlo hned. I když je to kacířská myšlenka,“ dodal Trávníček.

Obžalovaný si podle něj nezasloužil jakoukoli nižší trestní sazbu. „Jako rodič mám z vašeho chování knedlík v krku,“ vzkázal mu. Muž se proti rozsudku odvolal. Dál musí podle něj uhradit 500 tisíc korun matce jako náhradu za psychickou újmu a pojišťovna se přihlásila s nárokem na 1 230 000 Kč za péči poskytnutou dítěti.