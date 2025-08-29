Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Marek Votke
  11:32aktualizováno  11:32
Se souhrnným patnáctiletým trestem vězení odešla od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové třicetiletá Michaela M., která loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého o čtyři roky staršího manžela. Tou dobou se rozváděli. V minulosti se ho už jednou pokusila otrávit jídlem, za to jí Vrchní soud v Olomouci v týdnu potvrdil osmiletý trest.

KRIMI

Původní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, potažmo Krajského soudu v Ostravě byl tímto zrušen a byl udělen souhrnný trest v trvání patnácti let,“ vysvětlila předsedkyně senátu Jana Bodečková. Rozsudek je zatím nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Osm let do vězení za otrávenou svíčkovou v Karviné

Žena během vyhlášení rozsudku histericky brečela, odmítá, že by vůči poškozenému jednala s rozmyslem.

Muž útok nožem přežil. „Nechtěla jsem ho zabít. Mrzí mě, co jsem udělala, omlouvám se. Poškozený mě dlouhodobě psychicky i fyzicky týral a danou situaci jsem nezvládla. Jinak jsem se mu ale snažila spíš pomáhat,“ řekla odsouzená. „Taky mi jde o děti (s poškozeným má tři dcery), takovou dobu to bez nich nezvládnu,“ dodala se slzami.

S obhájkyní žádaly trest na spodní hranici sazby, právě kvůli tomu, že údajně nejednala s rozmyslem, soud jim však nevyhověl. „Nepochybujeme o tom, že žena v minulosti poškozenému nabízela pomocnou ruku a zohledňuje to, důležitý je ale pro soud inkriminovaný den,“ odůvodňovala rozsudek předsedkyně senátu Jana Bodečková.

Žena loni v říjnu v bytě jejího tehdejšího nového přítele po hádce dvakrát bodla poškozeného nožem o délce dvaceti centimetrů. Nejprve do hrudníku a pak do zad. „Dvě bodnutí nožem do těchto míst neznamenají nutnou obranu. Velice zavrženíhodné je navíc to, že se žena jednání dopustila před zraky nezletilé dcery. Stejného činu (pokusu o vraždu) se navíc vůči stejnému poškozenému dopustila opětovně,“ pokračovala Bodečková.

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

Ženu poslala do věznice se zvýšenou ostrahou, podle rozsudku musí navíc uhradit pojišťovně, Ministerstvu spravedlnosti České Republiky a poškozenému částku v celkové výši zhruba 140 tisíc korun. V minulosti už poškozenému poslala 250 tisíc.

To kvůli zmíněnému prvnímu pokusu o vraždu v říjnu 2023, kdy manželovi dala léky do jídla a chtěla ho otrávit. Tvrdí, že jen usilovala o to dostat ho na psychiatrii, aby se vyléčil se závislostí. Do svíčkové a plechovky piva mu proto hodila tři tablety léků na bolest a jeden neurol, aby ho uspala. Poté mu podle obžaloby vstříkla do žíly drogu se vzduchem.

Plán se však nezdařil, protože muž užíval pervitin, který u něj vyvolával nechutenství, a tak jídlo i pití odmítl. I v tomto případě žena odmítá úmysl svého muže zabít.

11. srpna 2025

Žena narozená v roce 1995 se již s mužem rozvedla. Děti jsou v péči otce. Původně měli soudem určenou společnou péči, ta ale nebyla možná, když byla na ženu uvalena vazba.

Soužití páru bylo od začátku problematické. Muž podle manželčiny výpovědi často pil alkohol, užíval drogy včetně pervitinu a byl na ni i na děti hrubý, přičemž léčení odmítal. Opakovaně ji fyzicky napadl, když se od něj několikrát odstěhovala k jinému partnerovi, vyhrožoval jí a pronásledoval, posílal jí SMS zprávy. Několikrát vyhrožoval sebevraždou, podle obžalované se v Chorvatsku chtěl otrávit léky, na svém facebookovém profilu zveřejnil, že se chce zabít kvůli ní.

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

29. srpna 2025  12:51

29. srpna 2025  12:50

29. srpna 2025  11:12

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

29. srpna 2025  12:41

29. srpna 2025  12:39

29. srpna 2025  12:36

29. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

