Soud přijal dva návrhy na přezkoumání voleb ve dvou pardubických obvodech

Autor: ČTK
  13:13aktualizováno  13:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pardubický krajský soud obdržel dva návrhy na přezkoumání výsledků komunálních voleb ve dvou městských obvodech Pardubic. Ve čtvrtém obvodu chce navrhovatel přezkum výsledků a přepočítání hlasů, v pátém obvodu zpochybňuje zvolení kandidáta. V obou případech jde o pochybnosti o správnosti sčítání hlasů, zjistila ČTK.

Ve čtvrtém obvodu navrhovatel požaduje prověření volební dokumentace a přepočítání hlasů. Návrh zpochybňuje zvolení Kláry Hlubocké z kandidátky Žijeme Pardubice. K překonání hranice potřebné pro posun na kandidátce jí podle uvedených údajů stačilo 313,5 hlasu, získala jich 314.

"Navrhovatel má pochybnosti o správnosti zjištění počtu hlasů a určení zvoleného kandidáta. Mezi kandidáty byl rozdíl jediného hlasu. Na rozhodnutí má soud 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu," uvedla asistentka soudce Eva Hamplová.

Případné nesrovnalosti při sčítání ve čtvrtém obvodu by navíc mohly ovlivnit i rozdělení mandátů. Pokud by se prokázalo, že strana Žijeme Pardubice získala o tři hlasy více, mohla by obsadit třetí mandát na úkor šestého mandátu hnutí ANO.

Právě Klára Hlubocká je v koaličních jednáních důležitá. Rozhodla se podpořit vítěze voleb ODS a jeho lídra Leoše Příhodu, aby strana byla ve vedení a hnutí ANO odešlo do opozice. "Nevím o tom, že to někdo dal k soudu, ale dalo se to čekat," řekla ČTK zvolená zastupitelka Hlubocká.

Podle lídra ODS stále není nic rozhodnuto. Koalice není napevno dohodnutá. "Pořád komunikujeme, jak se stávajícím vedením, tak s možným novým složením radnice. Uvidíme, jak diskuse dopadnou. O přepočtu víme, čekáme, jak soud rozhodne. V návaznosti na to se bude konat ustavující zastupitelstvo," řekl Příhoda. O vedení obvodu rozhodne až hlasování zastupitelů, protože dosavadní dohody se mohou změnit, dodal.

Starosta Jan Procházka (ANO) zaslechl, že lidé napadli výsledky voleb. "Za mě je potřeba to zkontrolovat, aby všichni věděli, že volby jsou spočítané v pořádku. Jednáme o koalici dál, teď je varianta, že ODS bude mít většinu a bude mít starostu, dva místostarosty a celou radu. Na nás by zůstal finanční a kontrolní výbor," řekl Procházka ČTK.

V případě pátého městského obvodu patrně jde o kandidáty SPD. Navrhovatel má pochybnosti o správnosti zjištění počtu hlasů a určení zvoleného kandidáta, uvedla Hamplová. Mezi kandidáty byl rozdíl jediného hlasu. Lídr SPD Josef Talácko získal 304 hlasů a třetí v pořadí Petr Rydval měl 305 hlasů, díky tomu se jako jediný za kandidující stranu dostal do zastupitelstva.

"Voliči mi volali, že byli nespokojení, že se tam možná vloudila chyba. Před čtyřmi lety se mi to stalo také, že mě o pár hlasů přeskočil jiný kandidát. Provozuji malou hospodu a lidi mě znají, proto mě asi volí," řekl ČTK Talácko.

Volby v pátém obvodu chtěl přepočítat Jan Tvrdlík (SPD), který kandidoval na čtvrtém místě. "Podával jsem to z toho důvodu, že mnou preferovaný kandidát neuspěl po čtyřech letech o jeden hlas a pravděpodobnost takového výsledku při necelých 4000 hlasech pro tuto kandidátku se blíží nule. A informace od voličů neodpovídají podle mého výsledkům," řekl ČTK Tvrdlík.

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