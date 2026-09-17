Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se konalo na žádost obviněného formou videokonference, eskorta ho k soudu nevezla. ČTK to řekl soudce Karel Gobernac. V případu je obviněno osm lidí, čtyřem už soud vazbu prodloužil. Dnes se jednalo o pátého vazebně stíhaného.
"Jedná se o muže cizí státní příslušnosti, hned si podal proti vazbě stížnost. Jednání se konalo videokonferencí, kterou preferoval, aby nebyl na dálkové eskortě. Důvodem prodloužení vazby je obava z útěku a obava z pokračování v trestní činnosti," řekl Gobernac.
Stížnost projedná krajský soud, zhruba za šest týdnů by mohl pravomocně rozhodnout. Ostatním třem obviněným postupně plynou tříměsíční lhůty, kdy jsou ve vazbě. Státní zástupce pak může požádat o prodloužení vazebního stíhání.
V souvislosti s útokem na pardubickou zbrojovku policie zadržela 11 lidí. Osm z nich je nyní ve vazbě v Česku, další tři policisté zadrželi v Polsku. Vyšetřovatelé všechny podezírají z teroristického útoku a z napojení na teroristickou skupinu. První obvinění skončili ve vazbě na konci března, další následovali v dalších týdnech.
Požár vypukl 20. března ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích. Oheň podle dosavadních informací způsobil škodu za stovky milionů korun. K činu se následně přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdí, že požárem chtěla protestovat proti výrobě zbraní určených pro Izrael.
Společnost LPP Holding před několika lety informovala o plánu vyvíjet a vyrábět v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle vyjádření zbrojovky však zahájení této spolupráce nikdy nenastalo. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také variantu takzvané operace pod falešnou vlajkou. V takovém případě by skupina, která se k útoku veřejně přihlásila, mohla sloužit pouze jako zástěrka pro jiného pachatele nebo státního aktéra.