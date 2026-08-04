Soud prodloužil vazbu mladistvému obžalovanému z únorové vraždy v Chrudimi

Soud dnes prodloužil vazbu člověku obžalovanému z vraždy, která se stala 10. února v Chrudimi. Protože byl v době činu mladistvý, nemůže policie, soud ani státní zastupitelství poskytovat k případu bližší informace. Hlavní líčení začne u pardubické pobočky krajského soudu 26. srpna bez účasti veřejnosti, sdělila ČTK mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.
První den se senát bude věnovat výslechu obžalovaného a čtení listinných důkazů, případně v tom bude pokračovat i 27. srpna. Na 2. září jsou naplánované výslechy znalců. "Jednání ve věcech mladistvých jsou neveřejná," uvedla Jarkovská.
Podle dříve zveřejněných policejních informací napadl útočník v bytě v Chrudimi svého známého, který později zemřel v nemocnici. Policie agresora na místě zadržela.
Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Milan Šimek ČTK potvrdil, že obžalovaný je mladistvý. Více podrobností ale k případu nechtěl uvádět s ohledem na jeho věk. "Vzhledem k tomu, že jde o trestní věc mladistvého, nelze až do doby vyhlášení rozsudku žádné bližší informace, na které se doptáváte, sdělovat," uvedl Šimek.
Letos se v Pardubickém kraji staly čtyři vraždy či pokusy o ně. Kromě případu v Chrudimi v únoru policie obvinila šestatřicetiletého muže z vraždy o 17 let staršího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku na Orlickoústecku. Zadrželi jej na místě činu, k němuž se přiznal. V dubnu kriminalisté obvinili devětadvacetiletou ženu z pokusu o vraždu, za kterou jí hrozí deset až 18 let vězení. Podle obvinění vážně zranila šestačtyřicetiletou ženu nedaleko obchodního domu Globus. Motivem byla žárlivost a rozepře. Od května čelí obvinění z vraždy mladík, který napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, podlehla po převozu do nemocnice.
Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři byly motivovány osobními vztahy, jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.