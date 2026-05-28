Soud rozhodl o dalších stížnostech na vazbu kvůli útoku na LPP Holding

Krajský soud rozhodl o dalších dvou stížnostech na vazbu v souvislosti s teroristickým útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. ČTK to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Rozhodnutí zatím není veřejné, v předchozích čtyřech případech obdobné stížnosti na vazbu soud zamítl. Okresní soud Pardubice dosud v případu poslal do vazby sedm lidí, policie zadržela 11 lidí.
"Nemohu k věci více sdělit, dokud nebude rozhodnutí doručeno účastníkům řízení," uvedla na dotaz ČTK mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Jarkovská.
Policie zadržela v souvislosti se žhářským útokem dosud 11 lidí v Česku, Bulharsku, Polsku a na Slovensku. Stíhá je pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. O posledním zadržení informovala ve středu s tím, že jde o občana cizího státu. O případném podání návrhu na vazbu zatím neinformovala.
Ve výrobní hale zbrojovky hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Holding před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle firmy LPP Holding nikdy neuskutečnil. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.