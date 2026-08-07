Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky

Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby dvou obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Bude je projednávat 20. srpna formou videokonference bez převážení obviněných k soudu, sdělil ČTK soudce Karel Gobernac. Soud obdržel návrhy Vrchního státního zastupitelství Praha na prodloužení vazby dnes, upozornila na ně Česká televize.
Pardubický soud rozhodl 23. července o prodloužení vazby o tři měsíce jiným čtyřem obžalovaným ve stejné věci. Všichni čtyři proti tomu podali stížnost.
Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.