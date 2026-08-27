Soud rozhodne o registraci kandidátek strany Naše Pardubice ve třech obvodech

Pobočka krajského soudu v Pardubicích dostala návrh na zrušení registrace kandidátní listiny strany Naše Pardubice – Nechme město rozkvést ve třech městských obvodech. Podle návrhu je jeden z kandidátů strany nepřípustně registrovaný ve všech těchto obvodech. Soud o návrhu rozhodne patrně bez jednání ve lhůtě 15 dní, uvedl Jaroslav Vávra z Krajského soudu v Hradci Králové.
Navrhovatel napadl registraci jednotlivých kandidátních listin a navrhuje jejich zrušení v městských obvodech I., IV. a V. Jako důvod uvedl údajnou vadu registračního řízení. "Dle navrhovatele byl tentýž kandidát registrován do tří zastupitelstev, ačkoli zákonnou podmínku trvalého pobytu může ke dni voleb splnit nejvýše v jednom z těchto tří městských obvodů," uvedla na dotaz ČTK mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.
Strana Naše Pardubice kandiduje i do zastupitelstva Pardubic, tedy na takzvaný velký magistrát. Jejím lídrem je opoziční zastupitel Filip Sedlák, který kandiduje i do zastupitelstev v obvodech I., IV. a V. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje. Uskupení Naše Pardubice kandiduje i v obvodu III, kde Sedlák na kandidátce není.