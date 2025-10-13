Vzhledem k tomu, že ani jeden z mužů není české národnosti, je po celou dobu jednání k dispozici tlumočnice, se kterou obžalovaní komunikují. Oba útočníci jsou Ukrajinci, stejné národnosti byl i zemřelý muž.
Státní zástupce Lukáš Hrubý přednesl soudu návrh dohody o vině a trestu, se kterou oba obžalovaní souhlasí. Stanovuje nižší trest za mřížemi, ale delší dobu vyhoštění z České republiky. U prvního obžalovaného jde o čtyři roky vězení a vyhoštění na deset let, u druhého muže dva roky vězení a vyhoštění na pět let.
„Rád bych strávil ve vězení co nejméně času, abych mohl co nejdřív do práce vydělávat a posílat rodinám peníze. Přijměte prosím moji upřímnou soustrast. Lituji toho, co se stalo. Nechápal jsem ten večer, co se vůbec děje. Vím, že jsem se choval špatně. V naší zemi si pomáháme. Lituji všeho. Sám mám děti,“ řekl jeden z obžalovaných Artur T.
Druhý z obžalovaných Serhii A. se s projevenou lítostí přidal.
Do soudní síně se dostavila i pozůstalá se dvěma malými syny a celé jednání proplakala. Po smrti svého manžela odcestovala zpátky na Ukrajinu za rodinou zemřelého. „S manželem jsme chtěli v Česku zůstat a zařídit si tu hezký život,“ uvedla před soudem.
Oba obžalovaní se pozůstalé ženě snažili omluvit a prosili o odpuštění. „Nikdy vám to neodpustím, zlomili jste mě i moje děti. Zničili jste mi život,“ odpověděla v slzách.
31. března 2025
„Myslím, že by bylo dobré reflektovat to, že se jednalo o eskalaci konfliktu nikoliv českých, ale ukrajinských občanů. Zároveň bych dodala, že zemřelý muž dezertoval z armády a na Ukrajině mu hrozil několikaletý trest odnětí svobody,“ řekla soudu obhájkyně obžalovaného Artura T. Kristýna Šlitrová.
Artur T. sdělil soudu, že nepije příliš často a naměřené dvě promile toho večera byly spíše náhodné. Pokud by prý mohl zůstat v Česku, dokázal by platit pozůstalým až osm tisíc měsíčně. „Pokud bych ale měl být vyhoštěn z vaší země, vrátil bych se zpátky na Ukrajinu a dal bych se k armádě, kde bych byl schopen vydělat až padesát tisíc hřiven,“ dodal.
Zároveň se omluvil druhému obžalovanému, že ho dostal svým úderem do problému.
Serhii A. přicestoval do Česka necelý měsíc před incidentem. Měl v plánu si zde vydělávat. „Uznávám vinu a je mi líto, že zemřel mladý muž. Je mi líto mladé ženy, která zůstala bez manžela a malých dětí, které neuvidí jejich otec vyrůstat. Jak budu moci, se vším rád pomůžu. V případě vyhoštění bych šel také vydělávat do armády, mám vyšší hodnost a očekávám příjem šedesát tisíc hřiven měsíčně.
Hlavou se udeřil o dlažební kostky
Skupina tří mužů ukrajinské národnosti se poprala na konci března po třetí hodině ranní v centru města. Šlo o muže, kteří si vyřizovali účty. Fyzickému konfliktu ve skupince podnapilých předcházela hádka.
Jeden z cizinců udeřil muže dvěma ranami pěstí do hlavy, ten se po silných úderech nejistě dopotácel o kousek dál, kde jej opětovně udeřil druhý muž. Po tomto úderu napadený již padl k zemi, přičemž se udeřil o dlažební kostky do zadní části hlavy a zůstal nehybně ležet.
Přes veškerou snahu policistů a záchranářů muž v důsledku nitrolebního krvácení a mnohačetnému pohmoždění mozku s rychlým otokem mozku na místě zemřel.
Státní policisté, kteří na místě zasahovali společně se strážníky, krátce po činu zadrželi dva podezřelé. Čtvrtý muž ze skupinky byl pouze svědkem události.
Policisté tentýž den obvinili dva podezřelé cizince z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Pardubický okresní soud poté oba cizince kvůli obavám z možného útěku poslal do vazby.
Oba muži podali proti rozhodnutí stížnost. Konflikt totiž viděli jinak, než policie. „Jeden z útočníků soucítí s rodinou zemřelého,“ řekl státní zástupce Lukáš Hrubý.
Obhájkyně jednoho z mužů uvedla, že oba dva spáchaného činu litují. „Rozhodně nebylo cílem kohokoliv usmrtit,“ uvedla v březnu Kristýna Šlitrová.