Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150.000 korun a zákaz veřejné funkce

Pokutou 150.000 korun a tříletým zákazem vykonávání veřejné funkce dnes potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
"Odvolací soud upravil výši trestu a jeho formu, když dospěl k závěru, že postačí mírnější sankce, zejména peněžitý trest a zákaz činnosti na stanovenou dobu," uvedl soudce Aleš Holík.
Původně měla podle orlickoústeckého soudu starostka zaplatit pokutu čtvrt milionu korun a vyslechla si podmíněný trest dva a půl roku. Starostka dnes zopakovala, že je nevinná a že nenastala žádná finanční újma a všechny probírané projekty obec dokončila. "Starostům se nedivím, že nejdou do dotací," řekla Kajsrlíková, dodržet všechny dotační termíny a podmínky je podle ní složité. "Všechno jsme dělali pro obec," dodal místostarosta Aleš Sloup.
Kvůli rozhodnutí soudu, které je pravomocné, bude muset Kajsrlíková opustit funkci starostky. Na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde pracovala předtím jako referentka, se také vrátit nemůže, protože je to také veřejná funkce. Krajský soud rozhodl ve třech bodech, čtvrtý vrátil k projednání okresnímu soudu. Soud sice zmírnil trest, ale potvrdil předešlá rozhodnutí, že šlo o zneužití pravomoci úřední osoby, dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Starostka v roce 2020 požádala o krajskou dotaci na veřejné osvětlení, kterou použila na jiné opravy a kraji předložila faktury za práce a materiál, které podle obžaloby neodpovídaly skutečnosti. Kajsrlíková dnes novinářům řekla, že obec dotaci vrátila. "Kraj nás vyzval, ať dotaci vrátíme, preventivně jsme to udělali," řekla Kajsrlíková.
Obec také čerpala 147.000 korun na naučnou stezku, hotovou ji měla mít do poloviny roku 2023, to ale nestihla a přesto si nechala proplatit fakturu na informační panely, herní prvky a grafiku. Veřejné osvětlení i zmiňovanou stezku obec vybudovala. Jen později, než bylo podmínkou pro dotaci, uvedla starostka.
Starostka také podle spisu bez souhlasu zastupitelstva uzavřela v září 2020 s místostarostou pracovní dohodu na pozici projektového manažera a nechala mu vyplácet měsíční odměnu. Takovou smlouvu musí schválit zastupitelé obce.
Kontrola později označila dohodu za neplatnou. "Zastupitelé jednotně stojí za starostkou," řekl dnes místostarosta Sloup. Dobříkov má pětičlenné zastupitelstvo. Tuto část sporu odvolací soud věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu projednání.