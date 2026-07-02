Soud v Pardubicích dostal osmou stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku

Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podal další obviněný, v pořadí již osmý. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Jarkovská. Podle jejího sdělení je obviněnou žena. O stížnosti bude rozhodovat pobočka krajského soudu v Pardubicích.
Okresní soud Pardubice dosud v případu poslal do vazby osm lidí, policie jich zadržela 11. Naposledy skončila ve vazbě cizinka, která je občankou východoevropského státu. Všechny předchozí stížnosti na vazbu odvolací soud zamítl.
Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Tři zadržení jsou v Polsku, podle informací ČTK nebyl Polsku vydán pokyn k převozu a patrně jejich činy bude řešit polská strana.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.