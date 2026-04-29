Soud v Pardubicích rozhodl o stížnostech na vazby v kauze útoku na LPP Holding

Krajský soud v Pardubicích dnes projednal čtyři stížnosti proti vazbě v kauze lidí obviněných z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Soudce již ve věci rozhodl, ale výsledek zveřejní až poté, co ho dostanou zadržení. ČTK to řekla mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská. V souvislosti s případem policie dosud zadržela deset lidí, ve vazbě v České republice je sedm z nich.
"Projednaly se čtyři stížnosti, o všech bylo rozhodnuto. Musíme vyčkat na doručení rozhodnutí obviněným, pak budeme moci sdělit výsledek. Zbylé stížnosti na pobočku v Pardubicích ještě nebyly přiděleny, byly podané, ale ještě musí dojít k procesním úkonům," řekla Jarkovská.
Ve výrobní hale zbrojovky hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Holding před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle firmy LPP Holding nikdy neuskutečnil. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.
V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Pardubický soud dosud poslal na návrh žalobce do vazby sedm lidí. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Tři zadržení jsou v Polsku.