Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou zpochybňuje změnu územního plánu obce. Dokument by firmě zamezil zařízení v rozšířené podobě zprovoznit.
Spalovna patřila chemičce Synthesia a skončila provoz v roce 2004, v roce 2006 ji koupila firma AVE CZ se záměrem, že zařízení zmodernizuje na spalování nebezpečných odpadů s roční produkcí až 20.000 tun.
Od začátku se obce i veřejnost staví proti investici, řeší to peticemi a samosprávy se účastní povolovacích řízení. Projekt získal v roce 2023 kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a usiluje o integrované povolení.
Obec Rybitví se snaží změnou územního plánu projekt znemožnit. První změnu v roce 2011 zrušil Ústavní soud, loni obec změnila plán znovu. V něm umožňuje firmě zprovoznit spalovnu v původním rozsahu, nikoliv ji zmodernizovat podle současných norem a zvětšit její kapacitu. To považuje AVE CZ za diskriminující a brání se soudně.