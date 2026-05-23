Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:22aktualizováno  12:48
Sledovat Metro na Googlu
Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.
Pardubice

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. (21. května 2026) | foto: ČTK

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...
V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...
25 fotografií

„Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné,“ řekl soudce Jiří Procházka. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.

„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.

„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Obviněný se vzdal práva na odvolání proti vazbě. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.

Mladík je obviněný z provinění vraždy, právní kvalifikace je pro lidi, kterým je od 15 do 18 let a nejsou plnoletí. Mladistvým pachatelům hrozí za vraždu nanejvýš pět let vězení.

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

U činů, za které by dospělému hrozil výjimečný trest, může soud u mladistvého zvážit přísnější sazbu od pěti do deseti let. Právě kvůli věku oběti a obviněného policie dává o případu minimum informací.

Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli.

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

Právě kvůli nástražnému zařízení v tlakovém hrnci prohledávala policie školní budovu již v roce 2022, přičemž ho našli studenti v kontejneru před školou. Dal ho tam devatenáctiletý mladík, který utekl a druhý den zabil sekerou náhodného člověka ve Vysokém Mýtě. Po činu se otrávil a zemřel. Podle odborníků měl psychické potíže.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Opava hledá investory pro parkovací dům, zatím bez úspěchu

ilustrační snímek

Opavskému magistrátu se nepřihlásila žádná firma, která by byla ochotna investovat do stavby parkovacího domu v městské části Kylešovice. Radnice před časem...

23. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty, výzvu k ukončení pořadatel odmítl

ilustrační snímek

V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty, která svým hlukem obtěžuje okolí. Pořadatel odmítl výzvu starostky Markéty Khauerové...

23. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

23. května 2026  12:22,  aktualizováno  12:48

Chomutov nezbourá panelový dům, kde se loni v létě objevily praskliny

ilustrační snímek

Jeden z vchodů bytového domu v Čelakovského ulici v Chomutově zůstává i po tři čtvrtě roce uzavřený. Geologické vrty ukázaly, že významnou příčinou pohybu...

23. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Životní úlovek českého rybáře: Ze Štítu vytáhl legendárního Pápu, vážil přes 36 kilo

Marek Sochovič a kapr Pápa svedli krásný souboj.

Legendární kapr Pápa znovu potvrdil pověst jezer Štít jako jednoho z nejlepších trofejních revírů v Česku. Během závodů Czech Boilies Cup se ho podařilo zdolat Marku Sochovičovi a jeho týmu. Váha...

23. května 2026  12:30

Na hlavním železničním koridoru u Ostravy vykolejily dva nákladní vagony, zastavily provoz

Na železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je od dopoledne zastaven...

Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění,...

23. května 2026  11:12,  aktualizováno  12:29

Jihomoravská koupaliště zahajují sezonu, některá se otevírají tento víkend

JihomoravskĂˇ koupaliĹˇtÄ› zahajujĂ­ sezonu, nÄ›kterĂˇ se otevĂ­rajĂ­ tento vĂ­kend

Některá venkovní koupaliště v Jihomoravském kraji se chystají na první návštěvníky. Díky pěknému počasí se dnes otevře část venkovního areálu v Aqualandu...

23. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence, mají symbolizovat pracovitost

ilustrační snímek

Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z cortenové oceli je...

23. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

V zámeckém parku v Buchlovicích se příští týden sejdou sekáči trávy

ilustrační snímek

V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se v neděli 31. května po roce opět sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích...

23. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946)

Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však...

23. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu

ilustrační snímek

Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil výr velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně...

23. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.