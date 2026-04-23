U soudu už oba zmínění muži nevypovídali. Jejich výpovědi četl soudce při jednom z jednání z materiálů přípravných řízení.
Podle obžaloby si manžel vraždu své ženy zaplatil. Manželé řešili rozvod a motivem činu byly údajně spory i snaha získat majetek. Muž si podle spisu zajistil vražedný nástroj, určil místo i způsob útoku a připravil prostředky k ukrytí těla.
„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky
Ženu útočník zabil ocelovou trubkou loni 29. května, poté zahladil stopy a tělo odvezl v kufru auta asi 20 kilometrů od místa činu, kde ho zakopal. Ve sjednané skrýši si vyzvedl odměnu. Tělo policie našla 4. června, což bylo tři dny potom, co její zmizení nahlásila rodina.
20. dubna 2026