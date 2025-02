Za vraždu spící matky dostal syn 12 let. Usmrtil ji sekerou, na hlavě měl masku

K vraždě, která loni v dubnu otřásla malou obcí na Chrudimsku, došlo po dlouhodobých neshodách syna s matkou.

Mladík nález mrtvé matky policii sám nahlásil. Přivolaný lékař konstatoval podezření na násilnou smrt. Žena utrpěla mnohačetná sečná poranění neslučitelná se životem.

Syn zavražděné se k činu hned nepřiznal. Kriminalisty se snažil svést na falešnou stopu. Podle jeho výpovědi matku zavraždil neznámý pachatel, který vnikl do domu. Ovšem některé skutečnosti se vyšetřovatelům jevily v mnoha ohledech podezřelé. Mladík se nakonec k činu doznal. Motivem jeho jednání měly být vzájemné dlouhodobější neshody. Použitou masku a sekeru, kterou matku zabil, před policií ukryl.

Senát pobočky Krajského soudu v Pardubicích uložil trest pod spodní hranicí trestní sazby. Muž, kterému bylo v době činu 19 let, trpí od dětství několika poruchami, například poruchou pozornosti a aktivity (ADHD).

Rozsudek je pravomocný. Obhajoba i obžalovaný se vzdali práva na odvolání stejně jako státní zástupkyně.

„O život přišla mladá žena, která za nic nemohla, snažila se udělat jen to nejlepší pro svého syna, i když asi ne nejlepším způsobem,“ uvedl předseda senátu Miroslav Trávníček.

Podle znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie trpí obžalovaný také poruchami učení a mírnou poruchou řeči a chápání. Na základní škole byl kvůli tomu chráněn, i když měl postavení outsidera, ale spolužáci jej akceptovali.

Po přechodu na učiliště se však jeho situace zhoršila. Expertky uvedly, že je spíše prakticky orientovaný, ale požadavky teoretické výuky, zvláště matematiky byly nad jeho síly.

Zmenšená příčetnost není polehčující okolností

Výsledky byly stresující pro něj i pro rodiče, matka na něj silně naléhala, aby se lépe učil a zlepšil si špatné známky. To u něj vyvolalo stres a frustraci, reagoval impulsivně, rozladěně, bral výtky jako kritiku, psychické týrání a nepřátelský postoj, který jej ohrožuje. Když mu matka řekla, že „začne vojna“, chápal to jako ohrožení, že vše má být ještě horší, než dosud, a dospěl k závěru, že „buď on, nebo ona“, uvedly znalkyně.

Podle obžaloby si připravil sekeru, gumové rukavice a obličejovou gumovou masku kočky. V noci, když otec nebyl doma, zasadil matce, která spala, mnoho ran ostrou hranou sekery do hlavy, krku, trupu a levé paže. Žena na místě zemřela.

Mladík před soudem učinil prohlášení viny, proto soud vyslechl jen znalkyně. Podle předsedy senátu jimi konstatovaná zmenšená příčetnost není polehčující okolnost, soud k ní ale přihlédl při stanovení trestu za trestný čin, který má základní sazbu 15 let. Muž vraždil s rozmyslem, surově ale ne po předchozím uvážení.

„Jaký trest zvolit pro pachatele, kterému je devatenáct roků, který zabil svou maminku, trpí vícero poruchami, aby odpovídal individuálním hlediskům pachatele, ale abychom na druhé straně nedevalvovali lidský život, který byl tím činem zmařen?“ řekl Trávníček.

Mladíka s ohledem na jeho hendikepy poslal do věznice s ostrahou, kde nejsou nejhorší pachatelé trestných činů.