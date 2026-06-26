Muž obžalovaný z vraždy manželky se cítí nevinný, řekla dnes jeho obhájkyně u krajského soudu v Pardubicích. Podle spisu loni v lednu na Orlickoústecku maskoval čin jako ženinu sebevraždu. Obžalovaný dnes v delší úvodní řeči popisoval rodinné vztahy, hrozí mu výjimečný trest, tedy i doživotí.
Muž měl podle obžaloby dlouhodobě milenku a chtěl s ní žít. Obával se ale rozvodového vyrovnání, a proto naplánoval vraždu své ženy, uvedla státní zástupkyně.
Loni v lednu napsal na manželčině domácím počítači fiktivní dopis na rozloučenou, vytiskl ho a schoval. Později manželku uspal pomocí léků, a udusil. Tělo odvezl do lesa, kde mrtvou posadil na místo řidiče. Za tři dny oznámil policii, že jeho žena zmizela a předstíral, že doma našel její dopis na rozloučenou.
Na dotaz soudkyně, zda se doznává, uvedl, že ne. Ohradil se proti domovní prohlídce i postupu policie, stěžoval si na vazební stíhání. "Chci se hájit," řekl muž a odmítl, že by chtěl utéci. Při úvodní řeči se rozplakal. Svoji bližší i širší rodinu označil za standardní a řekl, že že v ní panovaly pěkné vztahy. Dopis na rozloučenou podle něj psala jeho žena, prý mu ho i ukázala, aby věděl, jak je na tom psychicky špatně.
Zmocněnci poškozených požadují po muži v souhrnu miliony korun za újmu. "Cena lidského života je nevyčíslitelná hodnota, považuji tyto částky za symbolické," řekla zmocněnkyně.
K soudu dnes přišlo okolo 45 rodinných příslušníků, známých, svědků a novinářů. Do menší soudní místnosti se ani všichni nevešli. Ostraha musela přidávat židle. Soudkyně nepovolila obrazové ani zvukové záznamy z jednání kvůli ochraně dvou pozůstalých nezletilých dětí. Upozornila novináře, že medializace případu může děti traumatizovat a požádala o citlivé referování. K vyloučení veřejnosti neshledala důvod a zmínila právo na veřejný proces.